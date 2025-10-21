ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ハンガリー中銀政策金利（10月）
予想 6.5% 前回 6.5%
21:30
消費者物価指数（CPI）（9月）
予想 -0.1% 前回 -0.1%（前月比)
予想 2.1% 前回 1.9%（前年比)
22:30
コッハー・オーストリア中銀総裁、会議「世界貿易と関税」開会挨拶
トランプ米大統領、米上院共和党議員と昼食会
APEC財務相会合（韓国、22日まで）
米主要企業決算
ネットフリックス、テキサスインスツルメンツ、GE、GM、3M、コカコーラ
※予定は変更されることがあります。
