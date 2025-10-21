21:00
ハンガリー中銀政策金利（10月）
予想　6.5%　前回　6.5%

21:30
消費者物価指数（CPI）（9月）
予想　-0.1%　前回　-0.1%（前月比)
予想　2.1%　前回　1.9%（前年比)

22:30　
コッハー・オーストリア中銀総裁、会議「世界貿易と関税」開会挨拶


トランプ米大統領、米上院共和党議員と昼食会
APEC財務相会合（韓国、22日まで）


米主要企業決算
ネットフリックス、テキサスインスツルメンツ、GE、GM、3M、コカコーラ

※予定は変更されることがあります。