“新バンドメンバー”選ぶオーディション番組『STEAL HEART CLUB』始動【日本人参加者プロフィールあり】
『BOYS PLANET』シリーズや『I-LAND』シリーズなどを手がけてきたMnetの新たなオーディション番組『STEAL HEART CLUB』の第1話が、きょう21日午後10時からABEMAで日韓同時放送される。
【番組カット】「あれこそロックだ！」楽器を奏でる『STEAL HEART CLUB』参加者
『STEAL HEART CLUB』は、ドラム、ベース、ギター、キーボード、ボーカルなどのバンドポジションで集まった参加者が、それぞれの音楽と感情、熱い青春を武器に最後のヘッドライナーバンドになるためにサバイバルを繰り広げる、グローバルバンドメイキングプロジェクト。『BOYS PLANET』シリーズや『I-LAND』シリーズなど、数々のオーディション番組を手がけてきたMnetが番組の企画・制作を担当し、カカオエンターテインメントが楽曲の流通と番組で誕生したバンドのアルバム企画・制作、そしてマネジメントを担当することが発表され、2社のタッグにも大きな注目が集まっている。
参加者はバンドの核心ポジションであるギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボードそれぞれ10人ずつ、合計50人が参加し、スクールバンド出身からインディーズミュージシャン、アイドルグループ出身者、グローバル実力派のインフルエンサーまで、多彩な経歴をもつ人物がそろっている。日本人参加者も4人おり、多様な参加者たちが作り出す新しい組み合わせに期待が高まっている。
【日本人参加者】
■ケイテン
メインポジション：ギター
生年月日：2006年12月4日
覚悟のひと言：弾く速度が速すぎて未来からクレームが来ます。
■カズキ
メインポジション：ドラム
生年月日：2006年6月5日
覚悟のひと言：叩きすぎて近所のWi-Fiが乱れるかもしれません。
■ハギワ
メインポジション：ドラム
生年月日：2022年11月23日
覚悟のひと言：え？顔がちょっと怖いって？ハギワぜんっぜん怖くないよ！楽しいドラム叩くんやから！
■マーシャ
メインポジション：ベース
生年月日：2002年10月28日
覚悟のひと言：低音で世界を揺らし、あなたの心もついでに揺らします。
