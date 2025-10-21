信号無視の車にはねられ娘を亡くした男性が警察学校で講演を行いました。「故意」か「過失」か認定するのは初動や熱量にかかっている…徹底した捜査を訴えました。



「赤信号を見たと、しかしアクセルを踏み続けたと」



交通捜査を担う警察官などに向け講演を行った波多野暁生さん。小学5年生だった娘の命を奪ったのは信号無視をした車でした。



「娘が生き返るわけではありませんが、最大限の刑罰を与えないわけにはいかない」





2020年3月、東京・葛飾区。波多野さんは娘の耀子さんとともに横断歩道を渡っている最中、信号を無視して進入してきたトラックにはねられました。波多野さんは一命を取り留めたものの、耀子さんは亡くなりました。運転手は「赤信号を認識していた」と供述。しかし、この事件は当初、故意による悪質な「危険運転」ではなく「不注意やミス」によって人身事故を引き起こした場合に成立する「過失運転致死傷罪」として処理されました。罰則の重さに大きな差がある「危険運転」と「過失運転」。波多野さんは弁護士とともに捜査状況を警察に確認し「危険運転」の適用を検察に求めました。その後、運転手は「危険運転致死傷罪」で起訴され、懲役6年6か月の実刑判決が言い渡されました。「危険運転、これが認定されるかどうかというのは警察の方の捜査の熱量・初動捜査これにかかっている。最終的に頼りにできるのは私は警察官しかいないと個人的に思っております」酒を飲んでの運転や悪質なあおり運転の末、人にケガをさせる危険運転。県内でもことし11人が検挙されています。〈新潟県警 交通部交通機動隊 今井花奈巡査長〉「悪質な危険な運転をした方を目の前にして私たち警察は1歩も引いてはならないということと、最大限、捜査を尽くしていかなくてはならないことを改めて認識しました」適正な処分を実現するために。警察官は捜査の徹底へ気持ちを新たにしていました。