下野紘が人間のペニーワイズに！！『IT/イット ウェルカム・トゥ・デリー』10月27日（月）独占配信スタート

全世界で7億ドルを超える興行収入を記録し、ホラー映画の金字塔として世界を震撼させた『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』。その前日譚を描くHBOオリジナルドラマ『IT/イット ウェルカム・トゥ・デリー』が、2025年10月27日（月）10:00（日本時間）よりU-NEXTにて字幕・吹替の同時独占配信される。この度、配信開始に先立ち、恐怖のピエロ「ペニーワイズ」の起源に迫る本作の日本版キーアートが解禁。さらに、ペニーワイズの人間としての姿“ボブ・グレイ”役を、人気声優の下野紘が務めることが発表された。

ホラー金字塔『IT/イット』、27年前のデリーで何が起こったのか

スティーヴン・キングの小説を原作とする映画『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』は、児童失踪事件が相次ぐ田舎町・デリーを舞台に、”ルーザーズ・クラブ”と呼ばれる子どもたちが恐怖のピエロ「ペニーワイズ」と対峙する姿を描き、ホラーのアイコンとして世界中のファンを惹きつけてきた。

そして今回、その物語の27年前、1962年のデリーを舞台にした前日譚ドラマシリーズが登場する。新たに町へ越してきたハンロン一家は、デリーのどこか”普通ではない”不穏な空気に気づき始める。やがてある子どもの失踪を皮切りに、町の至るところに恐怖の影が広がる。

本作では、映画では語られなかったデリーの秘密やペニーワイズ誕生の謎、そしてこの町に根づく恐怖の連鎖が明らかになり、シリーズファンはもちろん、初めて触れる視聴者にも極限の恐怖体験を届けることとなるだろう。

本日解禁された日本語字幕付きの最新映像では、恐怖のピエロ・ペニーワイズが堂々登場。デリーに暮らす子どもたちは次々と恐怖に直面し、泣き叫ぶ中、ペニーワイズは彼らの最も恐れる姿に変身して容赦なく襲いかかる。最後に闇の中で笑うペニーワイズの姿は、一度みたら頭から離れないトラウマ注意の映像だ。スティーヴン・キング史上最恐との呼び声高い本作は、本国の試写会でもあまりの恐怖に途中退席者が続出したという前代未聞の衝撃作である。第1話の冒頭10分でホラーの常識が覆る、トラウマ級の恐怖体験が待っている。

ペニーワイズの人間の姿・ボブ・グレイ役は下野紘！豪華日本語吹替キャストが決定

本作の日本語吹替版には、実力派の豪華声優陣が集結した。恐怖のピエロ、ペニーワイズ役は映画版に続き多田野曜平が担当。そして、ペニーワイズが人間として現れる姿“ボブ・グレイ”役には、『鬼滅の刃』我妻善逸役や『進撃の巨人』コニー・スプリンガー役などで知られる人気声優・下野紘が新たに参加する。

主要キャストの日本語吹替は以下の通り。

キャラクター名声優リロイ・ハンロン星野貴紀シャーロット・ハンロン白石涼子ディック・ハロラン田村真ショー司令中根徹ハンク・グローガン神尾晋一郎イングリッド小林希唯ポーリー・ルッソ藤井雄太ペニーワイズ（ピエロ）多田野曜平ペニーワイズ（ボブ・グレイ）下野紘

さらに、他にも豪華声優陣が多数参加しており、今後も順次キャスト情報が発表される予定である。続報に期待してほしい。山形国際ムービーフェスティバルにて第1話特別上映＆トークイベント開催決定！

2025年11月7日（金）から開催される「山形国際ムービーフェスティバル2025」にて、本作の字幕版第1話特別上映が決定した。ペニーワイズの人間姿・ボブ・グレイ役を務める下野紘をゲストに迎え、作品の魅力やアフレコ秘話などを語るトークショーも実施予定。

日時： 11月8日（土）13：50〜予定

ゲスト： 下野紘（ペニーワイズ（ボブ・グレイ）役）

会場： MOVIE ON やまがた

詳細はイベントHP（https://movieon.jp/ymf/）にて確認してほしい。

『IT/イット ウェルカム・トゥ・デリー』は、2025年10月27日（月）10:00よりU-NEXTにて独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

