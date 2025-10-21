【ライブレポート】Stray Kids 自身最大規模のワールドツアーを完遂！「とても幸せで、忘れられない瞬間になりそうです」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Stray Kidsが、10月18・19日の2日間、韓国・ソウルの仁川アシアドメインスタジアムにて、自身最大規模のワールドツアー『dominATE』のフィナーレを飾るアンコールライブ『Stray Kids World Tour

Stray Kidsが韓国のスタジアムにてライブを行うのは今回が初めて。今回のアンコールコンサートを通じて。メンバーは、客席をいっぱいに埋めつくした観客を眺め、「こんな大きな会場でライブをしているというのが信じられません。とても幸せで、忘れられない瞬間になりそうです」と、感動と感謝を伝えた。

ライブは、オープニングから特効や、ファイヤーウォールなど、屋外のスタジアム公演らしいド派手な演出でSTAY（Stray Kidsのファンダム名）を熱狂させ、ライブ中盤には、ワールドツアーを通して初の試みとなる華麗なドローンショーが繰り広げられた。スタジアム上空に浮かんだドローンたちは、Stray Kidsを象徴するワードやデザインを次々に作り出し、観客を大いに盛り上げた。

リノとスンミンのユニット曲「CINEMA（Lee Know ＆ Seungmin）」や、「LALALALA」「MIROH」のパフォーマンスでは、大規模な花火が夜空をいっぱいに彩った。さらに、米国ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」の70年の歴史を塗り替え、7作連続となる1位という前人未到の快挙を達成した韓国4枚目のフルアルバム『KARMA』のタイトル曲「CEREMONY」や、収録曲「BLEEP」「Half Time」「In My Head」も初披露。

「この1年間、ワールドツアーをしながら、皆さんに対する感謝とステージへの想いがさらに大きくなりました。僕たちStray Kidsを好きでいてくださる方々と一緒に過ごせる、ということがどれほど奇跡なのかを感じることができたツアーでした。小さなところから始めた私たちが、このように大きなところまで来ることができて、感慨深いです。今年1」年、皆さんのおかげで本当に熱い愛を感じることができました。 この愛と応援を忘れずにこれからも頑張ります。STAYに感謝し、愛しています」と想いを伝えた。

“全世界のステージを支配する”というテーマのもと開催されてきた、今回のワールドツアーは、2024年8月に韓国・ソウルのKSPO DOMEからスタートし、2025年7月にイタリア・ローマのスタディオ・オリンピコに至るまで、韓国・仁川空港を出発点として、Stray Kidsは、実に28万5,000キロ余り、なんと地球7周分に当たる距離を移動し、ライブを開催。世界中を駆け巡った。

また、10月19日の最終公演終了後には、トレーラー映像がサプライズ公開。トレーラー映像とともに、Stray Kidsは11月21日にSKZ IT TAPE『DO IT』を発売することを発表した。

■リリース情報

2025.11.21 ON SALE

SKZ IT TAPE『DO IT』

