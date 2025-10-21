広島は敵地で敗戦。攻勢も再三のチャンスを活かせず…韓国王者の蔚山に０−１で敗れる【ACLE】
サンフレッチェ広島は10月21日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第３節で、韓国の蔚山HD FCと敵地で対戦。０−１で敗戦となった。
初戦でメルボルン・シティ（オーストラリア）に２−０で快勝、続く上海海港（中国）戦は１−１のドロー。１勝１分で迎えた３戦目の相手は、Ｋリーグを３連覇している韓国の蔚山だ。
立ち上がりは球際での激しいボールの奪い合いに。そのなかで、一瞬の隙を突かれて失点。12分、右サイドからのクロスをキム・ミンヒョクにヘディングで決められ先制を許した。
徐々に試合が落ち着いてくると、広島はテンポの良いつなぎから相手ゴールに迫る。18分、塩谷司が放ったシュートはDFのブロックに遭う。
前田直輝が右サイドを果敢に突破してチャンスを創出。34分には、その前田が供給したクロスの流れから、ゴール前のこぼれ球を拾った中村草太のシュートはクロスバーに直撃して得点とはならず。前半終盤に何度も得た決定機も決めきれず。
後半も攻勢に出る。ボールを失ってもすぐさま相手を囲んで奪い返し、攻撃に転じる。56分、右サイドからカットインした中野就斗のシュートはGKの正面に。
75分までに16本ものシュートを放つが、フィニッシュの精度を欠いて１点が遠く。85分、途中出場の越道草太がペナルティエリア右手前から狙ったコントロールシュートはわずかに枠を捉えられず。88分の加藤陸次樹のシュートもGKに止められる。
このまま終了し、今大会初の黒星。次節は11月４日、ホームで韓国の江原FCと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
初戦でメルボルン・シティ（オーストラリア）に２−０で快勝、続く上海海港（中国）戦は１−１のドロー。１勝１分で迎えた３戦目の相手は、Ｋリーグを３連覇している韓国の蔚山だ。
立ち上がりは球際での激しいボールの奪い合いに。そのなかで、一瞬の隙を突かれて失点。12分、右サイドからのクロスをキム・ミンヒョクにヘディングで決められ先制を許した。
前田直輝が右サイドを果敢に突破してチャンスを創出。34分には、その前田が供給したクロスの流れから、ゴール前のこぼれ球を拾った中村草太のシュートはクロスバーに直撃して得点とはならず。前半終盤に何度も得た決定機も決めきれず。
後半も攻勢に出る。ボールを失ってもすぐさま相手を囲んで奪い返し、攻撃に転じる。56分、右サイドからカットインした中野就斗のシュートはGKの正面に。
75分までに16本ものシュートを放つが、フィニッシュの精度を欠いて１点が遠く。85分、途中出場の越道草太がペナルティエリア右手前から狙ったコントロールシュートはわずかに枠を捉えられず。88分の加藤陸次樹のシュートもGKに止められる。
このまま終了し、今大会初の黒星。次節は11月４日、ホームで韓国の江原FCと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介