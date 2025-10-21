MHRJ（マハラージャン）ゼロから始まる“無敵モード”をテーマにした新曲「無敵すぎてZERO」配信リリース
MHRJ（読み：マハラージャン）が、新曲「無敵すぎてZERO」を10月22日に配信リリースする。
■MHRJらしい人間味と温かさが込められたポップチューン
「無敵すぎてZERO」は、頑張りすぎる毎日にふっと力を抜いてくれるような軽快なポップチューン。
予定どおりにいかない日、自分だけが空回りしている気がする日。そんなときこそ「ゼロからでいい」と思わせてくれるような、ユーモアとエネルギーに満ちた“無敵モード”を描いている。
制作背景には、自身が父となった経験から生まれた“ゼロからのスタート”というテーマがある。子どもも、自分も、新しい世界へ踏み出すその瞬間を、等身大の視点で軽やかに歌い上げた。
“生産性ゼロ。プランもゼロ。だけど、なぜか毎日がうまくいく”という逆説的なメッセージには、MHRJらしい人間味と温かさが込められている。
なお、MHRJは2026年1月11日東京・昭和女子大学人見記念講堂でワンマンライブを開催する。
■リリース情報
2025.10.22 ON SALE
DIGITAL SINGLE「無敵すぎてZERO」
■関連リンク
MHRJ OFFICIAL SITE
https://mhrj.net/