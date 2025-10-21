Image: 株式会社フラクタルベル

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

デスクや夜の食卓に、ひとつ置くだけで雰囲気が変わるグラスがあります。

それが、宇宙開発に使われるナノテクノロジーと、日本の伝統工芸「切子」という、一見正反対の技術が出会って生まれたのが「AURA KIRIKO」。

光の加減で色を変化させながら輝く様子はまるでオーロラのよう。ここでは、そんなグラスの魅力を詳しく探ってみたいと思います。

※ 編集注 記事の公開時に商標登録された名称が誤って使用されていたため、削除しました。本商品は伝統的な切子の特徴を再現した切子ですが、商標登録されている「江戸切子」とは無関係の商品となります。誤解を招く表現が含まれていたことをお詫び申し上げます。

テクノロジーがもたらす新しい切子体験

繊細なカット模様が美しい「切子」。日本では江戸時代後期にその技術が花開き、伝統工芸として発展しました。そんな日本の伝統に、なんと宇宙技術をかけ合わせたのが「AURO KIRIKO」です。

その特徴は、従来の切子にはないグラデーションの発色。光の当たり方で色彩が変化する様子はまるでオーロラです。

この発色の秘密は、ロケットの部品や人工衛星にも応用される「イオンスパッタリング」という技術。切子のガラス表面にわずか0.000001mmの層の極薄チタンをコーティングすることで、透明感を保ちながらオーロラのような発色を実現しました。

チタンコーティングの効果は、ただ美しい発色を生み出すだけではありません。

軽くて錆びにくく、人体にやさしい特性を持つチタンは、ガラスの透明感を損なわずに長く使えるのが強みです。また、雑味を分解して飲み物の味をまろやかにする効果も期待でき、日常の一杯をまさに科学の力でアップデートしてくれます。

職人技とデザインの融合

「切子」の特徴といえば、やはりあの繊細なカット模様ですよね。

幾何学的な文様には縁起の良い意味が込められており、お祝いの品として贈られることも多くあります。「AURA KIRIKO」では、この伝統的な文様を活かしながら、商品ごとに異なるデザインテーマが設定されています。

例えば、3つのグラスのうち、【星暈（せいうん）】と【煌彩（こうさい）】には、伝統的かつ縁起の良い模様と言われる七宝文や菊繋ぎ文などの模様を採用。

一方の【光暁（こうぎょう）】には、太陽をモチーフにした現代的なデザインを採用。これまでにない新しさを感じられます。

大切な方への贈り物に

オーロラをイメージした専用ボックスに梱包される「AURA KIRIKO」は、誕生日や結婚祝いなどの記念日のギフトにもピッタリです。

伝統的な切子を贈るのももちろん素敵ですが、宇宙技術との融合で生まれた「AURA KIRIKO」には独特の新鮮さがあります。格式や作法を感じさせながらも、少しの遊び心を添えた粋な贈り物として、受け取った相手にきっと新しい驚きを与えてくれるでしょう。

ここでは紹介しきれなかったポイントがまだまだありますので、ぜひプロジェクトページもチェックしてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

