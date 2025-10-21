Image: HHKB

ルックスは初代のまま。でも内部は最新のアーキテクチャとなりました。

プログラマーや学者、ライターといったプロタイピスト向けに発売されたHHKB。USBケーブルで接続する最新モデルの「HHKB Professional Classic Type-S」は29年前に登場した初代のルックスのまま静音性に優れ、スピーディな入力も可能な静電容量無接点方式となりました。

これ、実は2019年に登場したワイヤレス版のHHKB Professional HYBRID Type-Sと同じメカを使っているんですよ。HHKBには様々なシリーズがありますが、PFUいわくType-Sシリーズが一番売れているワイヤレスキーボードとのこと。だから一番多くの人が評価しているワイヤレスキーボードの根幹構造を有線キーボードに移植した、ということになりますね。

Image: HHKB

その証が、キーボード右上部分にある「Type-S」の文字。静音性（サイレント）と高速性能（スピード）を意味したもの。従来の静電容量無接点方式のメカを改良して衝撃吸収機構を入れたり、短い距離でキー入力が活きる設計がほどこされています。

僕も自宅ではType-Sシリーズを使っていますが、なでるように入力できるのがいいんです。慣れてくると、本当に早く文字やコード、スクリプトを入力できますよ。、

Image: HHKB

カラーは黒・白・雪（純白）の3色。それぞれに日本語配列・英語配列があるので、計6モデルが一気にラインナップ入り。気になるお値段は3万1900円です。。HHKBのなかでは安く買えるモデルとなりますよ。

Source: PFU<.small>