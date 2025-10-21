乃木坂46矢久保美緒、卒業発表日にラジオ生出演 自身の声で語る「私も一気にさみしく」
アイドルグループ・乃木坂46の矢久保美緒（23）が、21日放送のFM FUJI『タイムちゃん』（毎週火曜 後9：00）に生出演。同日、グループの公式サイト・ブログを通じて、年内をもっての卒業を発表したことを受け、自身の思いを語っていった。
【写真】美しい…ほっそり二の腕あらわでこちらを見つめる矢久保美緒
この日の番組冒頭、矢久保は「ちょっと改めてにはなりますが」と切り出すと、グループ卒業について自身の肉声で発表。「きょうの19時に（ブログで）出させてもらいました」と口にした。「なんか、ファンの方に伝える前まではけっこう晴れやかな気持ちが強かったんですけど、伝えたら、すごくさみしがってくれたので、私も一気にさみしくなりました」との本音も語っていた。
矢久保はこの日「きっかけ」と題したブログで「乃木坂46の矢久保美緒です。皆さまにご報告があります。40枚目シングルの活動をもって、乃木坂46を卒業します。メンバーを見送るたびに、自分にもいつかその日が来るのかなと思いながらも、どこか現実味がなくて、遠いことのように感じていました。でも、その日は本当に来るんですね。きっかけを歌った時に決心しました。衝動で、思ったままに生きていいと、その歌詞の意味がようやく自分の中で腑に落ちた気がしました」と記した。
今後についても触れ「最終活動日は2025年12月31日となります。卒業後も発信活動を続けていく予定です。新たにやってみたいことや、叶えたいことも見つけました。もっと具体的になったらまた、ご報告します。今日まで夢をみているような時間でした。最後の日まで、この夢を存分に味わいます」と呼びかけた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】美しい…ほっそり二の腕あらわでこちらを見つめる矢久保美緒
この日の番組冒頭、矢久保は「ちょっと改めてにはなりますが」と切り出すと、グループ卒業について自身の肉声で発表。「きょうの19時に（ブログで）出させてもらいました」と口にした。「なんか、ファンの方に伝える前まではけっこう晴れやかな気持ちが強かったんですけど、伝えたら、すごくさみしがってくれたので、私も一気にさみしくなりました」との本音も語っていた。
今後についても触れ「最終活動日は2025年12月31日となります。卒業後も発信活動を続けていく予定です。新たにやってみたいことや、叶えたいことも見つけました。もっと具体的になったらまた、ご報告します。今日まで夢をみているような時間でした。最後の日まで、この夢を存分に味わいます」と呼びかけた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。