¡¡¡Ú¥Ü¥ë¥É¡¼¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¶¦Æ±¡Û1964Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Î½ÀÆ»ÃË»ÒÌµº¹ÊÌµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¸Î¥¢¥ó¥È¥ó¡¦¥Ø¡¼¥·¥ó¥¯¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤ò°é¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢Ìó50Ç¯´Ö³¤³°¤Ç»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¸ÎÆ»¾åÇì»á¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀßÎ©¼°¤¬21Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÆîÀ¾Éô¤Î¥Ü¥ë¥É¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡2002Ç¯¤Ë89ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Æ»¾å»á¤Ï1953Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÅÏ¤ê¡¢¥Ü¥ë¥É¡¼¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²¤½£¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç½ÀÆ»¤ÎÉáµÚ¡¢È¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¡£¥Ü¥ë¥É¡¼»Ô¤Ï¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤òºòÇ¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ë¤ÏÄ¹ÃË¤ÎÍºÊö¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤ä¸Î¶¿¤Î°¦É²¸©È¬È¨ÉÍ»Ô¤ÎÂç¾ë°ìÏº»ÔÄ¹¡¢¥Ü¥ë¥É¡¼¤Î¥æ¥ë¥ß¥Ã¥¯»ÔÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£