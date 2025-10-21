ÇµÌÚºä46Ìðµ×ÊÝÈþ½ï¤¬¥°¥ë¡¼¥×Â´¶ÈÈ¯É½¡ÖÌ´¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤â¸ÀµÚ
ÇµÌÚºä46Ìðµ×ÊÝÈþ½ï¡Ê23¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£11·î26ÆüÈ¯Çä¤Î40ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¤¬ºÇ¸å¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡£ºÇ½ª³èÆ°Æü¤Ï12·î31Æü¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£40ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î³èÆ°¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«Á÷¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¤¤¤Ä¤«¤½¤ÎÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢±ó¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏËÜÅö¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Çº¤ó¤Ç¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ìë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤¿¤·¤Ë¤¤¤Ä¤â¼«¿®¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤ËÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿Ì´¤äÇº¤ß¤ò¡¢°ì½ï¤ËÇØÉé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢Çº¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤Î¾æ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÂ´¶È¸å¤âÈ¯¿®³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤â¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿¡¢¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Öº£Æü¤Þ¤ÇÌ´¤ò¤ß¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ÎÌ´¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£ÇµÌÚºä46¡¡Ìðµ×ÊÝÈþ½ï¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Ìðµ×ÊÝ¤Ï18Ç¯11·î¤Ë4´üÀ¸¤È¤·¤ÆÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¡£21Ç¯¤«¤éFM FUJI¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥¿¥¤¥à¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£