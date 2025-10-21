うっかり寝落ちしてしまった──。Xに投稿されたのは、泣きながら化粧を落とす飼い主さんに、そっと寄り添う猫・ぼんちゃんの姿。テーブルの縁から見上げる大きな瞳には、飼い主さんを思いやる優しさが宿っているようです。投稿は439万表示され、17万件を超えるいいねを記録。「心配げな視線に泣いた」「男前すぎる」と、感動の声が寄せられています。

“泣きながら化粧を落としてるのに付き合ってくれる猫”の姿が話題

Xアカウント「ぼん@」に登場するのは、猫のぼんちゃん。2025年7月に11歳の誕生日を迎えたレッドタビー柄の男の子です。話題になったのは、「寝落ちしてて今起きて、泣きながら化粧落としてるのに付き合ってくれてる 優男」という言葉が添えられた1枚の写真でした。

写し出されていたのは、テーブルからひょこっと顔を覗かせ、大きな瞳で見つめるぼんちゃんの姿。その少しうるんだようなまなざしから、飼い主さんに対する優しさと深い愛情がひしひしと伝わってきます。

優しいまなざしが『男前すぎる！』と反響

寝落ちから目覚めた飼い主さんの状況には思わず「分かる！」と共感の声が寄せられると共に、ぼんちゃんの“優男ぶり”に多くの人の心が揺さぶられたようです。「言葉は要らない……隣にいてくれるだけで……」「『疲れておるのだろ？仕方がない…お肌は我の癒し効果で整えておく』と仰ってます」「私もよくこれしちゃって1人でいらいらしてるからこんな優男がいてくれたらいいな」「男前すぎる。俺もこんな男になろ。」「猫の心配げな視線に、泣いた。」など、多くのコメントが寄せられました。

飼い主さんによると、このような状況は初めてではないそう。以前リビングで寝落ちしてしまったときも、ぼんちゃんは深夜に目覚めた飼い主さんに付き合って起きてくれたのだとか。

そんなぼんちゃんの姿からは、「一緒にいてあげたい」という気持ちが自然と伝わってきます。猫は言葉を持たないけれど、寄り添うという行動そのものが“愛情表現”なのかもしれません。画面越しに見ても伝わる穏やかな空気に、思わず心が温かくなる投稿でした。

普段はとっても甘えん坊さんだというぼんちゃん。飼い主さんとの日常の様子はXアカウント「ぼん@」で楽しむことができます。

ぼんちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました。

