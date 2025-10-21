秋色グラデがたまらんんん♡【スタバ】今年もついに登場！「新作ビバレッジ」カスタム

今年も【スターバックス】から、パンプキンを使った秋の定番ビバレッジが登場。毎年人気のビバレッジは、カスタムでいろいろな味わい方が楽しめるのも魅力です。そこで今回は、マニアが教える「新作ビバレッジ」のカスタムを紹介します。

シナモンをたっぷりとトッピングするのがポイント

「パンプキン スパイス ラテ」のアイスに、シナモンをたっぷりトッピングしたカスタムを紹介してくれるのは、@bucks__bucksさん。「アーモンドミルク・ブロンドエスプレッソ」に変更し、エクストラホイップ、シナモンも多めに。スパイスの効いた風味が特徴ですが、シナモンをさらにプラスすることで、よりスパイシーさが際立ちそうです。

3層の秋色グラデでビジュアルも楽しむ

@j.u_u.n__starbucksさんが紹介してくれるのは、秋色のグラデーションカラーが美しいカスタム。「パンプキン スパイス ラテ」のアイスを「オーツミルク・ブロンドエスプレッソ」に変更し、ショットを追加で完成です。3層にするポイントは、パンプキンソースを混ぜずに作ってもらうこと。ホイップを多めにすれば、ボリュームも出て華やかに仕上がります。

【スターバックス】の秋を楽しむなら、毎年人気の「新作ビバレッジ」は要チェック。スパイスの風味を感じる秋らしい味わいは、きっと何度でも飲みたくなるはず。そのままの味を楽しんだら、ぜひマニアおすすめのカスタムにも挑戦してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

