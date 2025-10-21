リーグ優勝決定シリーズでMVP

米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）でブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。米メディアはこの試合による大反響を報じている。

NLCS第4戦、大谷がまた伝説をつくった。

先発マウンドに上がると初回先頭打者弾を含む3発に加え、6回0/3を無失点10奪三振の快投。チームを優勝に導き、シリーズMVPも獲得した。

米メディア「スポーツビジネス・ジャーナル」は、「ショウヘイ・オオタニの歴史的なナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦の後、MLBのソーシャルチャンネルの視聴回数が急増」との見出しで、この試合の大反響を報じる記事を掲載した。

「大谷翔平が投打にわたって煌めく活躍を見せた後、MLBのソーシャルチャンネルは多くのエンゲージメントを獲得した」とし、具体的な数字を挙げて説明した。

「MLBのYouTubeページに掲載された大谷の活躍をまとめた26分間のハイライト動画は、2日間で190万回の再生回数を記録した。彼の英雄的活躍により、MLBのYouTube動画オンデマンドコンテンツは2日間での最高視聴数となる1640万回再生を記録した。さらに、MLBのインスタグラムアカウントは、試合の翌日に1億1960万回の視聴回数を記録し、史上3番目に視聴された日となった」

これまで最も視聴されたのは2024年のドジャースのワールドシリーズ優勝で、2位は同年ワールドシリーズ第1戦でのフレディ・フリーマンのサヨナラ満塁ホームランだったという。

2年連続の世界一を目指す大谷とドジャースは、24日（同25日）開幕のワールドシリーズで、ブルージェイズと激突する。



（THE ANSWER編集部）