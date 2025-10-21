King Gnu¡¦°æ¸ýÍý¡¢¾ïÅÄÂç´õ¤¬¸ø³«¤·¤¿¼«Ê¬¤Î»Ñ¤Ë¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖKing Gnu¡×¤Î°æ¸ýÍý¤¬¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾ïÅÄÂç´õ¤¬¸ø³«¤·¤¿¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¡¼¥ë¤ò¹ë²÷¤Ë°û¤à¼«Ê¬¤Ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿°æ¸ýÍý
¡¡¾ïÅÄ¤Ï¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¸å¤Î¥ª¥¸¥µ¥ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à°æ¸ý¤ò»£±Æ¤·¤¿¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸ø³«¡£¹ë²÷¤Ê°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤ë°æ¸ý¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇCM¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö»Ý¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¤¿°æ¸ý¤Ï¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾¯¤·¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö30Âå¤É¤ó¤É¤ó½Â¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤è¤·¡ª¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë°û¤ß¤Þ¤¹¤Í¡ª²Ä°¦¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£°æ¸ýÍý¡Ê¤¤¤°¤Á¤µ¤È¤ë¡Ë
1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£2017Ç¯¤Ë¾ïÅÄÂç´õ¡¢Àª´îÍ·¡¢¿·°æÏÂµ±¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥ó¥ÉKing Gnu¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ò½Ð±éºî¤Ë»ý¤Ä¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°æ¸ýÍý¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷Satoru_191¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ó¡¼¥ë¤ò¹ë²÷¤Ë°û¤à¼«Ê¬¤Ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿°æ¸ýÍý
¡¡¾ïÅÄ¤Ï¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¸å¤Î¥ª¥¸¥µ¥ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à°æ¸ý¤ò»£±Æ¤·¤¿¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸ø³«¡£¹ë²÷¤Ê°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤ë°æ¸ý¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇCM¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö»Ý¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¤¿°æ¸ý¤Ï¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾¯¤·¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´Á³ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö30Âå¤É¤ó¤É¤ó½Â¤ß¤¬Áý¤·¤Æ¤è¤·¡ª¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë°û¤ß¤Þ¤¹¤Í¡ª²Ä°¦¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£°æ¸ýÍý¡Ê¤¤¤°¤Á¤µ¤È¤ë¡Ë
1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£2017Ç¯¤Ë¾ïÅÄÂç´õ¡¢Àª´îÍ·¡¢¿·°æÏÂµ±¤È¤È¤â¤Ë¥Ð¥ó¥ÉKing Gnu¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¡Ø¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¤ò½Ð±éºî¤Ë»ý¤Ä¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°æ¸ýÍý¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡÷Satoru_191¡Ë