料理研究家でタレントの園山真希絵と夫で作詞・作曲家・ミュージシャンのＴＡＫＥＳＨＩが、結婚を祝福される様子を公開した。

園山は料理人・音仲紗良氏のインスタグラムを引用。音仲氏は「タレント・料理研究家の園山真希絵さんと音楽家のＴＡＫＥＳＨＩさん、ご結婚おめでとう御座います」と祝福。「ちょうど、企画・メニュー監修させていただいている『モーパラの期間限定旨辛トマト鍋』を食べに行こう〜と話していたので、タイムリーにお祝いもできて嬉しい」。しゃぶしゃぶ・すき焼きの食べ放題専門のチェーン店を訪れた。

「まさかのわたしのバースデー祝いまで」と自身の誕生日を祝ってもらったという。「まきえさんは全国を飛び回られているのでめっ…ちゃくちゃ忙しいのに、いつも応援し続けてくださっていて……本当に尊いお姉様です。ありがとうございます」と感謝し、３人で記念撮影した。

４７歳の園山真希絵は今月１４日に結婚を発表。２０２４年３月１５日に結婚していたと明かし、「『結婚したことをなぜ隠してたんですか？』と聞かれましたが、隠してたというより、どんな番組に出ても、仕事先やプライベートで誰かに会っても、結婚してるのか聞かれないので、聞かれてないことを自分から話してないだけというのが一番の理由です」と公表していなかった理由を説明した。また「私達は最初から別居婚ではありますが、お互い、またステージを上げて、沢山の方に『出逢えて良かった』と思って頂けるような、まさにＧＩＦＴみたいな自分になれるよう、感謝の気持ちを携えて、精進し、日本のみならず世界に向けての挑戦を続け、新しい人生へ向かってまいります」と伝えた。