安倍晋三・元首相が２０２２年、奈良市で演説中に銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などで起訴された無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第９回公判前整理手続きが２１日、奈良地裁であり、被告の母親が弁護側の証人として出廷することが決まった。

公判関係者が明らかにした。弁護側は、母親の世界平和統一家庭連合（旧統一教会）への信仰が事件に与えた影響を立証する方針。

手続きはこの日で終了した。地裁の発表によると、公判は最大で全１９回開かれる。初公判は今月２８日で、１１月２０日〜１２月４日に５日間、被告人質問が行われる。同１８日に結審し、来年１月２１日に判決が言い渡される予定だ。

捜査関係者によると、山上被告の母親は、被告が小学生の時に旧統一教会に入信し、約１億円の献金を重ねて破産した。被告は奈良県警の調べに「教団に恨みがあった。（安倍氏が）教団とつながりがあると思って狙った」と供述していた。

公判関係者によると、弁護側は殺人罪について認める一方、事件の背景に教団の影響があることを立証するため、母親や宗教学者ら計５人の証人尋問を請求した。これに対して検察側は「宗教論争の場ではない」と反発していた。

地裁は２１日の手続きで、５人全員の証人尋問の実施を決定。検察側が証人請求していた目撃者の佐藤啓参院議員や警察官ら計７人についても全員を採用した。

手続きには山上被告も出席し、静かに話を聞き、公判の内容について数点質問したという。

起訴状では、山上被告は２２年７月８日、奈良市の近鉄大和西大寺駅前の路上で、参院選の応援演説中の安倍氏を手製銃で銃撃して殺害したとしている。