大泉洋「キュートな方」宮崎あおいのお茶目な素顔を明かす「僕の前に来て…」

10月21日のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』に、同日より放送開始のドラマ『ちょっとだけエスパー』で、“かりそめ夫婦”として共演する大泉洋と宮崎あおいが生出演した。

番組の中で、ドラマ撮影現場の雰囲気を聞かれた大泉は、「楽しいですね〜、本当に楽しいです」「でもおじさんたち疲れちゃうことあるんで、そうすると宮崎さんがメイクさんの助手に扮して、私たちのテカリを押さえに来てくれるっていう。そういう楽しい現場」と語った。

これを受けて、宮崎は、「ちょっとでも楽しんでもらいたいなと思って」「（テカリを）押さえに入ったり、汚しの手伝いをしてみたり、鏡を持ってみたり。色々やってみてます」と話し、大泉は頷きながら、「可愛いんですよ」とコメント。

また、「（衣装の上着を脱いで）オーバーオールに白いTシャツしか着てなくて。わんぱくに見えるな〜って思ったら、僕の前に来て『同情するなら金をくれ！』って。違う局のドラマの話を」「キュートな方です」と、宮崎の現場でのお茶目な姿も明かしていた。

※宮崎あおいの「崎」は、立つ崎