10月20日、1児の母である真野恵里菜がnstagramを更新した。

【写真】ミニーからハグされる姿など、ディズニーランドを満喫する様子を公開

真野は、自身のInstagramアカウントにて、「先月家族でお泊まりディズニーに行ったら」と切り出すと、 現在1歳3ヶ月の子供の楽しそうな姿をたくさん見ることができたと明かし、「夫がお休みの日じゃなくても2人で行っちゃおうかな〜 って考え始めちゃって・・・」「つい先日、本当に2人で行ってきちゃいました」と報告。

続けて、「一番の目的はミッキーとミニーに会いに行くこと」「滞在時間は5時間ないくらいだったけど 初めての2人でのディズニーランドはとっても楽しくて充実した時間を過ごせました」などと、当日は充実した時間を過ごせたことを、パークで撮影した写真と共に明かした。

そして、「今まではお出かけは夫が休みの日がほとんどだったけど よく動くようになっていろいろな物に興味を持つようになってきたから お家時間ばかりじゃなくて2人でもお出かけしてみようって思いました」と意識に変化があったことを明かし、「まだまだ寝不足になる日や離乳食で悩んだりする時もあるけど こうして一緒に過ごせる今を大切にしないとですね！」と綴っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「2人でディズニーすごい」「素敵な親子タイム」「シアワセいっぱい」「めっちゃ楽しそう」「いい笑顔」「写真からハッピーが伝わってきます」「全てが尊すぎます」などの声が寄せられている。

2013年にハロー！プロジェクトを卒業し、女優として活躍した真野は、2018年にサッカーの柴崎岳選手と入籍したことを発表。2024年7月には第1子の誕生を報告している。

画像出典：真野恵里菜オフィシャルInstagramより