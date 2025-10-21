被災地で公費解体が急ピッチで進められる中、家族との思い出が詰まった家を少しでも手元に残して上げたいと解体家屋を使って器を作る取り組みを始めた男性がいます。器に込めた思いを取材しました。

木材をカンナで削り、椀や盆などの木工製品を作り出す木地師 田中俊也さん39歳。

木地師 田中俊也さん

「木地の魅力。やっぱり形にするっていうのが一番の魅力。1個1個違うから特徴がでて面白い。部位が違うだけで削った感じや表情も違うので面白い」

田中さんは志賀町富来で妻の千恵美さんと共に木地職人としての仕事の傍ら、作家としての制作活動を続けています。大阪出身の田中さん、青森出身の千恵美さん夫婦は10年前、富来にほれ込み移住しました。

妻・千恵美さん

「天気がいいとこの100倍きれい。本当に青いんですよ、真っ青になる。天気よかったら」

木地師 田中俊也さん

「ぽつんと1軒。仕事柄、音や木くずが出るのでそういうものも気にしなくてもいいし、自然が近いというのが大きい」

小さな集落ならではの近所の人との近い関係も移住の決断を後押ししたと話します。

木地師 田中俊也さん

「ここの家を紹介してもらった時のきっかけも、ここの人たちが温かくみなさん親身になってくれて。見ず知らずの僕たちに対して一生懸命家を探してくれて『ここだね』って感じで即決した」

豊かな自然と温かい地域の人達に見守られながら制作を続けてきた田中さん夫婦を去年1月、能登半島地震が襲います。住んでいた家は全壊、工房も半壊の被害を受けました。

地震後、一家は田中さんの父親が所有していた京都の家に移ることを決めました。

木地師 田中俊也さん

「抱きしめあって別れた。ごめんねって、また遊びに来るからって言って。すごいお世話になった人たちに本当に涙の別れをして」

妻・千恵美さん

「仕事以外の荷物は全部移せたけど、いざこの仕事関係の機械とか道具とか材料とか移す。そこまでいったらなにか途端に動かなくなってしまって彼が…」

木地師 田中俊也さん

「すごく大変な思いをしたから少しでも力になれることがあれば帰って一緒にやりたいなとか助けてあげたいなという気持ちがずっと引っかかっていたのかもしれない…

木地師 田中俊也さん

「逃げてる意識がずっとあって、後ろめたさがあった」

妻・千恵美さん

「なにか出来ることないんかなって。帰ってきて何か役に立てることないかなって。

「能登の復興への思い」2024年9月、富来に戻ってた田中さんの目に飛び込んできたのは、公費解体の現状でした。お世話になった人の解体された家で見たのは…

木地師 田中俊也さん

「家を見に行った時にすごい梁があって、ケヤキのいい梁があるなって思って。これ、何か僕らできそうやなということに気が付いた」

田中さんは今年1月解体された家の柱を椀として再生する取り組みをスタートさせます。富来から名前をもらい富来椀と名付けました。

木地師 田中俊也さん

「富が来るって書いて富来。その名前自体も希望にあふれて、未来が明るくなるような名前だなと思った」

「木目もそうだけど、普通の木ではない質感、ずっと柱として何十年何百年も

家の中で寝かされてきた木なので、普通の木の質感とは若干違う」

やさしく丸みを帯びた形は豊かな富来をイメージしています。家族を守る家としての役目を終えた柱。家族のいい思い出がいつまでも残ってほしいと田中さんは新たな命を吹き込みます。

この日、田中さんは被災地で支援活動を続けている友人の鶴沢木綿子さんに出会いました。

友人 鶴沢木綿子さん

「持ち主の親族が解体されるのを聞いて、解体初日に柱の匂いをかいで帰ったって言ってた。それくらい思い入れがあるらしい。今残してくれとお願いした」

案内してもらったのは、公費解体が始まった近所にある築100年以上の住宅です。

木地師 田中俊也さん

「おじゃまします。うぉーこれ？？でかいね、これケヤキだ！すごい。これは使えますね」

太く立派な木材が使われた趣が残る住宅。

友人 鶴沢木綿子さん

「能登では解体されまくってます、こういう立派な家が。本当に守りたかったけど難しくて。うまくマッチングができればよかったけどそこまで出来なかった」

木地師 田中俊也さん

「公費解体のスピード感のほうが早すぎたよね」

友人 鶴沢木綿子さん

「公費解体の締め切りがあって、そこまでに決断しないといけないので…。それがやっぱり大きい」

被災した家屋の修繕や利活用を検討してもらうための「留保」という選択肢はあるものの、一部を除き公費解体が見込まれている4万2000棟あまりのうち、9月末までに終了したのはおよそ9割。県が目標としている10月末までの完了を目指し急ピッチで進められています。

≪音アップ≫家の持ち主

「家の一部を残せることは嬉しい。なにか記念というか心に残るものがあれば」

富来で制作活動を続ける田中さん、一番の癒しは伸び伸びと過ごす3人の娘たちとの時間です。田中さんは子どもの姿に「ほっとする」と話します。

木地師 田中俊也さん

「この地震があってもこれからみんなで明るい未来を楽しく築いていこうじゃないですけど、すごく希望の持てるようなものになればいいな」

地震を乗り越え能登に再び幸せが来るように、田中さんは富来椀に思いを込めます。