伊豆諸島では２２日明け方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、南西諸島と伊豆諸島では落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

［気象概況］

前線が東シナ海から種子島・屋久島付近、伊豆諸島付近を通って、日本のはるか東へのびており、２２日にかけて停滞するでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、南西諸島と伊豆諸島では２２日にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

［雨の予想］

伊豆諸島では、２２日にかけて激しい雨や非常に激しい雨、局地的には猛烈な雨が降り大雨となる所があるでしょう。

２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

伊豆諸島 ２００ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

関東甲信地方 伊豆諸島 ２２日明け方にかけて



［防災事項］

伊豆諸島では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

また、南西諸島と伊豆諸島では落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

