女性初となる高市首相誕生に、県内からも期待の声などが上がっています。新内閣には、広島の議員も加わりました。



■衆院本会議

「高市早苗くんを内閣総理大臣に 指名することに決まりました」



女性初の首相誕生に広島は…。



■20代学生

「女性初ということなので、いろいろ新しいことに挑戦していって日本を明るく変えてほしい。」

■30代会社員

「はきはきされているので女性ならではのアイデアとか人付き合いに期待したい」

■60代

「女性活躍の場と言われていますので、これで世界的にも日本を見る目が変わってきてくれるんじゃないか。」





湯崎知事からも期待の声です。■湯崎知事「女性の活躍ということもありますし、それをもう少し広く捉えていわゆる多様性の推進という観点からも喜ばしいことではないかと思います。」広島の国会議員は…。■自民党（比例中国）寺田稔氏「いろいろな主張や政策についてそんなに大きな変更はないと思いますが、より一層女性の登用であるとか女性のための政策をすすめてもらえれば。」連立政権入りした日本維新の会の空本氏は議員定数削減の議論について…。■日本維新の会（広島4区）空本誠喜氏「自民党と維新だけで行える話ではなくて野党のみなさんにもいろんな協議にのってもらわないといけないからそこは丁寧にやっていくべきだと思います。」広島の野党議員は…。■立憲民主党（広島選挙区）森本真治氏「少数与党の中、石破前総理も大変苦労しました からそのあたりどのようになっていくのか。我々も論戦をすすめていきたい」広島2区選出の平口洋氏のもとには、一本の電話が…。■自民党（広島2区）平口洋氏「総理大臣公邸に来いという呼び出しがありましたから今から行ってきます」■発表「法務大臣、平口洋」平口氏は法務大臣として初入閣することが決まりました。江田島市出身の平口氏は、2005年に初当選し、現在6期目です。地元からも祝福の声です。■平口氏が訪れる料理店の店主「おめでとうございます。うちにも何度かお顔を見せてくれることがあったので、身近な方が重要なお仕事をされるようになるということは、すごいなと。」■自民党（広島2区）平口洋氏「全員活躍でやるということなので私も一翼を担って、できるだけ幅広くやりたいと思います。」女性初の首相となった高市氏。新たな連立政権でどのようなかじ取りをするのか注目されます。【2025年10月21日 放送】