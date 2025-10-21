（宇佐美記者）「午後１時前です。まもなく衆議院本会議が始まるのを前に、道内選出の議員らが続々と議場に入っていきます」



１０月２１日午後、衆参両院で行われた首相指名選挙。



第１０４代内閣総理大臣に選ばれたのはー



（額賀福志郎衆議院議長）「高市早苗君を内閣総理大臣に指名することに決まりました」



自民党の高市早苗総裁。



憲政史上初の女性首相誕生です。



北海道内関連の自民党議員からは安どの声がー





（自民党 高橋はるみ参院議員）「女性初は大変なことだと思うが、政策通の高市新首相なのでしっかりとこの難局を乗り切ってくれると確信している」（自民党 向山淳衆院議員）「高市早苗総裁のもとで一致団結して、物価高対策をはじめとする国民の声に応えたい」（自民党 鈴木宗男参院議員）「戦後８０年の大きな歴史の節目に高市新首相が誕生したのも目に見えない力が働いた」（自民党 武部新衆院議員）「北海道はラピダスをはじめ半導体の先駆的な取り組みを行っていますし、ＤＸもある。未来に向けた政策を高市首相が展開するうえで北海道が果たす役割が大きくなっていく」（自民党 中村裕之衆院議員）「成長分野には投資するし、国民の不安を解消して希望に変えていく。予算を具体的に組んで早く成立させる、それに尽きる」（自民党 鈴木貴子衆院議員）「（維新と）同じ国家観、共通認識のもとで連立政権を樹立できた。スピーディーに国内外の山積する課題解決に全力で取り組んでいく」指名選挙を決定づけたのは、２０日に実現した日本維新の会の連立合意。維新とは「閣外協力」にとどまりますが、今後ともに政権運営を担うことになります。札幌市内では新首相の誕生を知らせる号外が配られました。（マチの人）「今後目指すべきリーダーシップ像をつくってくれると思うので、注意深く見たいと思います」朝から反応していたのが株式市場です。高市首相が掲げる財政出動などへの期待感から、日経平均株価は５万円に迫り、取引時間中の史上最高値を更新しました。一方で、野党にすれば幻となった“政権交代”。国民民主党・玉木代表の指名一本化を画策するも、足並みは最後まで揃いませんでした。（立憲民主党 逢坂誠二衆院議員）「日本の政治を大きく変える、前進させるチャンスだった。そのときに野党がまとまれなかったのが非常に残念です」（立憲民主党 徳永エリ参院議員）「十数年に一度の大きなチャンスだったわけですから、みんなでまとまって政権交代して、これまで実現が難しかった政策を進めたかった」（立憲民主党 勝部賢志参院議員）「政治に対する不信感は払しょくされていないので、しっかりけじめをつけることが大事だし、様々な課題に機敏に対応する政権として頑張ってほしい」（国民民主党 臼木秀剛衆院議員）「数の論理にとらわれずに政策実現に向けて協力できるところはするし、足らざるところは厳しく追及する」（公明党 佐藤英道衆院議員）「物価高対策を早急に実施するためにも、国民の信頼を得るためにも、政治資金の問題をきちんとクリアしたうえで臨んでいかなければならないのでは」高市首相の誕生についてマチの人はー（マチの人）「本当にいろんなものが高いので、物価高対策を早急にしてほしいと思っています」（マチの人）「景気が良くなってほしいと思います」（マチの人）「子どもとか育てやすい環境をつくってほしいと思います」今夜発足する高市内閣。長期化する政治空白に終止符を打ち、政策を前に進められるのか、その手腕が試されます。