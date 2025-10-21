１６日に虚血心不全のため亡くなった音楽プロデューサーの疋田拓（ひきだ・ひらく）さん（享年８３）の告別式が２１日、都内でしめやかに営まれ、歌手の堀内孝雄、川中美幸、渡辺真知子ら多くのミュージシャン、音楽関係者が参列した。

疋田さんはフジテレビ系「夜のヒットスタジオ」、ＢＳ朝日「人生、歌がある」（土曜・午後７時）などの音楽番組を長きにわたり担当。疋田さんが演出を手がけた番組に出演した市川由紀乃は「厳しい中にもいっぱい愛情があって、音楽、歌い手さん、視聴者の皆さんを愛してくださる、愛情深い人だった。とても偉大な方で、音楽の素晴らしさを教えてくださる、先生のような方でした」と悼んだ。

最後に会ったのは８月の「人生―」の収録だった。当時を振り返り「夏の時は変わらずお元気だったので、（亡くなったと）うかがったときは『ウソでしょ』というか…。皆さんがそんな話をしていました」と急逝に驚きを隠しきれなかった。疋田さんには感謝を伝えたという。「たくさんご指導いただいたので、これからの歌手人生、疋田さんの教えを胸に頑張っていきます」と誓っていた。

◆主な参列者 市川由紀乃、石田重廣、岡田美里、川中美幸、中澤卓也、新浜レオン、林部智史、早見優、堀内孝雄、渡辺真知子（敬称略、五十音順）