具合悪いと言ってるのに？→「気を使わなくていいから」義母の“突然訪問”に凍りついた嫁【ママリ】

非常識な義母「気を使わなくていいから」と突然やってきて…

ウチの近くまで来るからお邪魔するねと言われ、具合悪いと言ってるのに、気使わなくていいから～と半ば強引に来ることになり、何時に行くとの連絡もなく、夕方16時過ぎに義両親、義祖父、義姉、姪がいきなり来ました。

非常識すぎて言葉も出ません。

投稿者さんがつわりでつらい時期なことを知っていて、突然大勢で自宅を訪問してきた義実家一行。



「気を使わなくていいから」と言うのなら、突然来るのは避けてほしいというのが本音ですね。

義姉は体調を気遣ってくれたけれど

妊娠中の体調は個人差が激しく、つわりのつらさも経験していない人には想像しにくいかもしれません。



しかし、投稿者さんの体調不良を気にせずに自宅を訪問してきたり、本人がつらいと言っているのに「大丈夫」と意見を押し付けたりする義母の言動には驚かされます。



この投稿には、子どもとの関係を重視して「何も言わないを徹底」という声や、「嫌なことは何度でもハッキリ伝える」という声がありました。



自分本位ではなく、相手のことを考えて行動したいと思わせるエピソードでした。

「色々されすぎて会いたくない」義実家に行かない理由が欲しい。どうすれば行かなくて済む？

投稿者のSさんは、年末年始のお休みがあまり長くないようで、できれば義実家へは行かずに過ごしたいと思っています。また、投稿からは義実家との関係がとても良いというわけでないことがうかがえます。



ただ、簡単に義実家への帰省をやめられる雰囲気でもないようなので、どうすればいいか悩んでいます。ママリユーザーからはどんな回答が集まったのでしょうか。

夫へはっきり「行きたくない」というしかない

妻から見て「義実家」は夫にとっては実家ですね。もし夫が実家へは家族で行こうと思っている人であるなら、夫へは明確に「行きたくない」と言わなければいけないかもしれません。



ママリユーザーから寄せられた言葉にもそうした意思表示は大切だという声が寄せられていました。

旦那に「行きたくない会いたくない

もう無理」って伝えました🤣

「今年は仕事なのでー！」とか「今年は旅行行くので！」で終わりです☺️

夫にはまず「私は行きたくない」という意思表示をするのは必要でしょうね。その際には「なぜそう思うのか」を伝えることも大事かもしれません。



また、義実家に対して角を立てたくないなら、「仕事なので」とか「旅行に行くので」というのが無難に断る言葉かもしれませんね。

義実家が原因で夫と不仲になった時から行かなくなりました。

夫とは一悶着あり、再構築していますが義実家とは疎遠のままです。



近いなら泊まりなしでいいと思いますし、会いに行くにしても1時間とか決めて訪問するとか？



旦那さんが一番肝なのでしっかりわからせる事が必要です。

一生我慢するくらいなら離婚でええわくらい強気でいくと旦那さんも受け入れるかと思います。

うちは離婚寸前で夫が泣いて平謝りしたのでギリ離婚回避しました。

こちらの回答にもありますが、やはり夫に対しては自分の意思を明確に伝えておくのが大事なようですね。一方で、夫にとっては実家になるので、夫が自分の実家に行くことについては反対しない方がいいかも…と思います。



義実家との関係は一度こじれてしまったり、嫌な気持ちをいだくことがあったりすると「行きたくない」と思ってしまう気持ちはよく分かります。ただ、夫との関係を続けていくのであれば、うまく義実家と距離をとるのが自分を守っていく方法でしょう。



その距離感は各家庭によって異なるでしょうが、まずは夫と妻どちらものが穏やかに過ごせる距離を見つけられるといいですね。

マイホーム計画に対する義母の口出しに納得できないというお話です。単世帯の住宅で義母が住むわけではないのに、さまざまな点で口を出してくる義母。さらに夫も投稿者さんの不満に共感はしてくれないようです。



口出しされず自由にしたい投稿者さんと、親の意見も聞くべきと言う夫、あなたならどんな意見を持ちますか？

親による口出し、考え方は人それぞれ

義母からの口出しについて、アプリ内ではさまざまな声があがりました。

うちの義母もかなりのデシャバリで

いちいち意見してきますが

旦那が黙ってろ！と一喝してくれるので

まだましです。



まだましです。

旦那さんまでその調子だと困りますね…

夫が妻の味方をしてくれるケースではそれほど大きな問題にならないという声も。義母も息子に「黙って」と言われては、それ以上強く言えないのかもしれません。

金銭面での援助があるなら仕方がない面もありますが、そうじゃないなら口出しする必要はないですよね。ご主人も勘違いしてる、、これじゃ、家建てる気にもなりませんね、、



うちは援助していただきましたが、まず口出しはしなかったので、その点は幸せですね

投稿者さんのケースでは、10分の1くらいの金額を義実家が援助してくれているそう。援助がある場合は一定の口出しは仕方ないという考えもあるようです。



ただし、援助したからといって口出しをしない家庭もあります。そういう義実家ならストレスなく、感謝するのみで家を建てられそうですが…。

なんかうちもホームメーカーの見学に行くたびについて来て、ここはダメとかいろいろダメなとこばかり言って、ステキなところもいっぱいあるのになんかテンション下がったの思い出しました。うささんほどではないですが、最終自分たちが気に入ったメーカーさんにすることになっても、ずっと違う方を押されて、旦那さんも流されてしまいそうになってました。最終的に自分たちで買う高い買い物やし、自分たちの方を通しました(^^)よかったと思ってます！

うささんたちも流されてしまわず、自分たちが良かったと思えるようにして下さいね

投稿者さん同様、義母の口出しに悩まされた方の声です。さまざまな口出しがあったものの、こちらのユーザーの場合は夫と話し合って自分たち夫婦が気に入った内容で通したといいます。実際に建てた家に住むのは夫婦とその子どもなのですから、後悔がないようにしたいですよね。



金銭的な話も絡むからこそ無下にできず、悩む場合も多いマイホーム計画。今後の関係性のために角は立てたくないものの、後悔がない買い物にしたいものです。アドバイスにもあったように夫から話してもらう、最終的な決断は自分たちでするなど、大きな出費をする分お気に入りの家になるような行動ができるといいですね。

記事作成: みー

