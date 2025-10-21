【激うま】さつまいもをクルッと丸めて→最高おやつに19万いいね「豪華なおやつ」「おいしそう」【ママリ】

リピ確定！おうちで簡単にできる絶品スイーツ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、岩崎ファーム(@iwasakifarm)さんの投稿です。

岩崎ファームさんが投稿したあるスイーツの投稿が話題になっていましたので、ご紹介します。

さつまいもをスライサーで薄く切り、丸めて爪楊枝で固定。180℃の油でこんがり黄金色になるまで揚げ、ハチミツをかけると、カリッと美味しく仕上がります

これは、見た目からしてとっても美味しそうな「さつまいもスイーツ」。さつまいもとハチミツ、油、爪楊枝さえあればできるので、とっても簡単ですよね。子どものおやつにぴったりです。見た目もくるっとまん丸くてかわいくて映えますね。子どもと一緒に作るのも楽しそうです。



この投稿には「めちゃめちゃ豪華なおやつですね」「美味しそうですね, サツマイモの甘さとカリッと感が絶妙に楽しめそうです」といったリプライがついていました。ぜひ試してみたいと思えるおやつレシピの投稿でした。

