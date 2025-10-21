21日に自民党・高市総裁が女性初の総理大臣に選出されたことについて、連立を組む日本維新の会の藤田文武共同代表がコメントした。

藤田共同代表は「国家観を同じくする保守勢力の結集が不可欠」として以下のように述べた。

「日本維新の会及び自由民主党が、立場を乗り越え、保守勢力として結集し、連立政権を樹立したことは、日本の政策の夜明けだ。昨日調印した連立合意書の前文でも記した通り、日本維新の会及び自由民主党は、国家観、国際政治観、安全保障観、経済財政観を共有している。国家の運営は、単なる数合わせで行ってはならない。国家の背骨に関する思想を同じくしているからこそ、共同で国家の運営を行うことができる。日本維新の会及び自由民主党の力を結集し、日本再起を図らなければならない。高市政権を長期安定政権にすることが、国難を突破し、日本列島を強く豊かにし、自立する国家としての歩みを進めることにつながる」

さらに藤田共同代表は吉田松陰の言葉を引き合いに出して以下のように述べた。

「『狂愚誠に愛すべし。才良誠に恐るべし。諸君狂いたまえ。狂愚誠に愛すべし。才良誠に恐るべし。諸君狂いたまえ。狂気とも言えるほどの情熱を持って、常識から外れる者は真に行動を起こしている愛すべき存在である。一方、頭だけで考えて、理屈のみを述べる人間は、結局何も行動せず、恐ろしい。諸君狂いたまえ』。これこそ、改革への志を持つ我々政治家全員が胸に抱くべき精神ではないか。過日、高市総裁と私が連立交渉に臨む最中、私から高市総裁に対し、『高市さん、狂ってください』と申し上げた。口を真一文字に結んで聞いていた高市総裁から、一言、『分かった』という返答があった。改革への決意を帯びたその眼光、その重い一言を私は忘れることはない。高市総裁、高市早苗という一人の政治家の覚悟に賭けたいと思った瞬間でもあった」

