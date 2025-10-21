·ûÀ¯»Ë¾å½é½÷À¼óÁê¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡¡¼«Ì±°Ý¿·Ï¢Î©À¯¸¢È¯Â¡¡ÉÙ»³¸©´Ø·¸¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¡¡
¹ñ²ñ¤Ç¤¤ç¤¦¡¢ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬½÷À¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢Î©À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¸©´Ø·¸¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÀÎÓ¸ÈÏµ¼Ô
¡ÖÅìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤Î¹ñ²ñµÄ»öÆ²Á°¤Ç¤¹¡£·ûÀ¯»Ë¾å¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤è¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÃÂÀ¸¤òÁ°¤Ë¡¢¹ñ²ñ¤ÏÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½°µÄ±¡¤Ç¤Ï1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¤¯¤ó¤òÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤àÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë°ìÉô¤ÎÌµ½êÂ°·ÏµÄ°÷¤¬ÅêÉ¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»²µÄ±¡¤Ç¤Ï·èÀïÅêÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©´Ø·¸¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï·ë²Ì¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Î¤«¡£
¤Þ¤º¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ç¤¹¡£
ÅÄÈªÍµÌÀ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤òÆ²¡¹¤È¤´¼«¿È¤Î¿®Ç°¤Ë´ð¤Å¤ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£»ä¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¹Ô¤¦¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ²þ³×¤òÏ¢Î©¤òÃ´¤¦ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹ñÌ±ÌÜÀþ¤Î²þ³×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£¸©Ì±¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¤·ÐºÑÂÐºö¤È¤·¤Æ¤ÎÊäÀµÍ½»»ÁÈÀ®¤Ë¤â¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÃå¼ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±¡¡¾åÅÄ±Ñ½Ó½°µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö°Ý¿·¤µ¤ó¤È¡¢À¯ºö¶¨Äê¤â·ë¤ó¤ÇÏ¢Î©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤È²áÈ¾¿ô¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹¤¯ÌîÅÞ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢À¯ºö¤Ê¤êÍý²ò¤òµá¤á¤Æ¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜÅª¤Ê»ÑÀª¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¾å¾º¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑÃø¤·¤¤¤È¡£³Î¤«¤ËÌ¾ÌÜÄÂ¶â¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¤½¤ì°Ê¾å¤ËÊª²Á¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Û¤é¸·Á³¤¿¤ë»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¯¼£¤ÎÌò³ä¤È¤·¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ç¤¹¤Í¡¢À¸³è¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î·ÐºÑÂÐºö¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±¡¡µÌ·Ä°ìÏº½°µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î½÷À¤ÎÁíÍý¤À¤·¡£¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿À¯ºö¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ï¢Î©¤Î¶¨Äê½ñ¤òºî¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÇÂçÂÎ¤ÎÀß·×¿Þ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿Ê¤áÊý¡¢Èó¾ï¤Ë¾ÜºÙ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤ò1¤Ä1¤Ä¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤ÎÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤À°ÕÌ£¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¡¢¤½¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Äê¿ô¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¿ô¤¬¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤¿¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È´Þ¤á¤ÆÃúÇ«¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±¡¡Ìî¾å¹ÀÂÀÏº»²µÄ±¡µÄ°÷
¡Öº£Æü¤¤¤è¤¤¤è¹â»ÔÁíÍý¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢¹ñÆâ³°ÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸·¤·¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶Åù¡¹¡¢¸·¤·¤¤²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤òÀèÆ¬¤Ë¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÅêÉ¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾ÅÞ¤Î¤Ç¤¹¤Í¡¢¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤Î°ÂÄê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢Êâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤Ä°ì¤ÄÀ¯ºö¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤«¤é¸øÌÀÅÞ¤¬Î¥Ã¦¤·¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬Ï¢Î©Æþ¤ê¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ý¿·¤ÎµÄ°÷¤Ï¡£
°Ý¿·¡¡¼ÆÅÄ¹ª»²µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÊÝ¼éÇÉ¤ÎÏÀµÒ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢²æ¡¹¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤é¶¦ÄÌ¤¹¤ëÅÚ¾í¤¬Â¿Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤É¤â¤ÈÏ¢Î©¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ûË¡²þÀµ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¸òÌÌ¡¢µ£Á³¤¿¤ë³°¸ò¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹ç°Õ¤¬Íú¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢²æ¡¹¤ÏÊÌ¤ÎÆ»¤òÊâ¤Þ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¯¼£¤È¶â¤ÎÌäÂê¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÌóÂ«¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¡¢Êª¤¬±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤³¤ì¤Ï¸·¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤µ¤ó¤Î¤ª¿¬¤ò¶¯¤¯Ã¡¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾åÌî·Ö»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ï¤¤ç¤¦¤¬¹ñ²ñ½éÅÐ±¡¤Ç¤¹¡£
°Ý¿·¡¡¾åÌî·Ö»²µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¸«¤Æ¤â´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À¯¼£¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â½÷À¤¬¤Ê¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÎò»ËÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Äê¿ôºï¸º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¿½¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»ä¤É¤â¤ÏÀ¯ºö¤È¤·¤ÆÆ±Îó¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆó¤Ä¤È¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Åö½é¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Ç»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤âÁªÂò»è¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÌîÅÞ¸õÊä¤Î°ìËÜ²½¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬ÉÔÄ´¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÅÞ¤ÎµÄ°÷¤Ï¡£
Î©·û¡¡»³ÅÐ»Ö¹À½°µÄ±¡µÄ°÷
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÊÝ¼é¿§¤Î¶¯¤¤À¯¼£²È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°Ý¿·¤ÈÏ¢Î©¹ç°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹±¦Àû²ó¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÂÐÎ©¼´¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃæÆ»Ï©Àþ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂç¤¤¤ËÏÀÀï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µÄ°÷Äê¿ô¤¬ÆÍÇ¡½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¯¼£¤È¥«¥Í¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ï¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»ö¤Ï¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×
¹ñÌ±¡¡ÄíÅÄ¹¬·Ã»²µÄ±¡µÄ°÷
¡ÖÀï¸å80Ç¯¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤è¤ê¤âÀè¤Ë½÷À¤Î¥êー¥Àー¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë½Ë°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÌ±°Õ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¡¢¤³¤ì¤ÏÁ°¤Ë¾¯¤·¿Ê¤à¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´üÂÔ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è¼Ô¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤è¤ê¤â¤Þ¤ºËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤³¤ÎÏÀµÄ¤¬¤¹¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤Þ¤ºÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×