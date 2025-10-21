限定デザイン第4弾！キャンメイクのフェイスパウダーで叶える透明感

キャンメイクから、毎年大人気のフェイスパウダー限定パッケージが2025年10月下旬に登場します。ブランド誕生40周年を記念した第4弾となる今回は、ぷっくりとした立体感がかわいい“キルティングデザイン”。「マシュマロフィニッシュパウダー ～Abloom～」と「イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～」の各1色が限定パッケージで発売されます。見た目も使い心地もアップデートされた特別感あふれるアイテムです♡

キャンメイクの限定キルティングデザインに注目

限定パッケージ第4弾となる今回は、光沢感のあるキルティング生地を採用。ハート型ステッチがあしらわれ、上品さとかわいらしさを両立したデザインに仕上がっています。

2023年の「レザー調」、2024年の「ピンクツイード」に続く、2025年ならではの大人かわいい質感。持ち歩くだけで気分が上がるアイテムです♡

「マシュマロフィニッシュパウダー ～Abloom～」限定パッケージ

マシュマロのようにふんわりマットな肌を叶える人気パウダーが、数量限定のキルティング調パッケージで登場。

透明感のあるトーンアップ効果や毛穴カバー力に加え、SPF19・PA++でUV対策もばっちり。15種の美容液成分配合で、肌にやさしく使えます。

価格：1,034円（税込）

カラー：01 ディアレストブーケ（ピンク系）

特徴：5色のカラーでくすみ補正、汗・皮脂に強く長時間美肌をキープ

「イルミネイティングフィニッシュパウダー ～Abloom～」限定デザイン

繊細パールで光沢感を演出する「イルミネイティングフィニッシュパウダー」も限定パッケージで登場。

ラベンダーカラーの01 ハイドレンジアガーデンは、儚げな透明感をプラス。SPF24・PA++で紫外線もガードし、ツヤ肌を長時間キープします。

価格：1,034円（税込）

カラー：01 ハイドレンジアガーデン（限定デザイン）

特徴：5色のパウダーでトーンアップ、15種の美容液成分配合

限定パッケージで気分もメイクも華やかに♡

限定デザインはもちろん、肌を美しく魅せる機能性も兼ね備えたキャンメイクのフェイスパウダー。

数量限定のため、見つけたら即チェックがおすすめです。日常使いはもちろん、ギフトにもぴったりな大人かわいいコスメで、秋冬メイクをアップデートしてみませんか♪