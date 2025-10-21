「守秘義務どうなってんねん」炎上中企業の“モームリ利用なし”言及に弁護士ツッコミ。「流石にネタだと信じたい」
弁護士の浦川祐輔氏は10月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。退職代行サービスの守秘義務について、不信感を示しました。
【浦川祐輔氏、“モームリ”の守秘義務にツッコミ】
コメントでは「利用がない、というのは守秘義務関係なくない？そもそも契約してないんだから」「誰との何の守秘義務違反になるんです...？？」「『いないこと』を公表するのもダメなんですよ」「これに『利用無いんだからいい（守秘義務ない）だろ』というリプたくさんついてるけど、『この人はうちの患者ではありません』とかで想像してみたらわかりやすいかも」「既得権を脅かされて慌ててるの図」など、さまざまな声が寄せられています。
(文:多町野 望)
「弁護士以外に退職代理任せるとこうなる」会社の従業員がそろって、飲酒を促すような歌と共に激しく踊っている動画を引用し「いまのとこ、この会社からモームリの利用はありません。それが答えかと」とつづったポストに対し、浦川氏は「守秘義務どうなってんねん。だから弁護士以外に退職代理任せるとこうなる。『代行』じゃなくて『代理』です。弁護士会は変なことしてないでこういうところで仕事をしましょう。たまには会員を守りましょう」と、不快感をあらわに。
「流石にネタだと信じたい」同動画を見た人からは、「あんまり外部に見せない方がいいね」「え？会社でこんなことやらされるの？オレ、絶対に半日で辞めると思う」「なんか離職率高そう」「明らかに、会社にとってマイナスイメージの植え付けでしかない動画」「典型的なブラック企業」「流石にネタだと信じたい」「実在する会社なんかw AIであってほしかったわ」など、批判の声が上がりました。
