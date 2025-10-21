富山県黒部市の自宅で、当時高校生だった娘に性的暴行をしたとして、準強姦罪に問われた父親の裁判で、富山地方裁判所は21日、「家庭内という発覚しにくい状況を利用した、卑劣で悪質性が高い犯行」だとして、求刑通り懲役8年の実刑判決を言い渡しました。

大門広治被告（54）は2016年8月、黒部市の自宅で当時10代で高校生だった娘に対し、抵抗できない状態で性的暴行をしたとして準強姦罪に問われていました。

大門被告は、これまでの裁判で性交渉をしたことは認めた一方、娘に嫌がる様子はなかった、逆らえない状態ではなかったなどとして無罪を主張していました。

これに対し、娘は被告との行為を拒否することで家族に危害が及んだり、生活や進学に影響が出たりすることなどの懸念から、拒否できなかったと主張してきました。

21日、実名を明らかにして被害を訴え、性被害の撲滅を訴えてきた娘の福山里帆さんが出廷し、法廷内に設けられた仕切りごしに裁判の行方を見守りました。

21日の判決で、富山地裁の梅澤利昭裁判長は、「被害者が性交の求めを断るのは著しく困難な状態にあった」と認め、「家庭内という発覚しにくい状況を利用した、卑劣かつ悪質性が高い常習的な犯行であり、被害者は精神的に追い詰められた日々を送ることを余儀なくされた」とし、求刑通り懲役8年の判決を言い渡しました。

裁判を終え、娘の福山さんは。

福山里帆さん「有罪と述べられて、ほっとして力が抜けた。反省してほしいが難しいと思う。私がなぜ傷ついたか、なぜこういう事態に至ったか、何が悪かったのかを考える時間にしてほしい」

大門被告の弁護人は控訴するかについて、「決まっていない」としています。