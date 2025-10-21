夜景が美しいと思う「四国地方の温泉地」ランキング！ 2位「こんぴら温泉」、圧倒的1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜14日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、夜景が美しいと思う温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、「夜景が美しいと思う四国地方の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「金毘羅の山からの夜景を楽しみたい」（50代男性／徳島県）、「参拝客で賑わう金刀比羅宮の門前町に湧く温泉地だから、賑わう街の夜景がきれい」（40代女性／長崎県）、「ライトアップされた提灯のような飾りや昔を感じることが出来る雰囲気が他では味わえないと思うから」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「市街の夜景と歴史ある温泉街の灯りが綺麗だと思うから」（30代女性／石川県）、「道後温泉のレトロな街並みがとても綺麗だから」（30代女性／愛知県）、「城下町の街並みや松山城のライトアップと共に温泉街の灯りが夜景として美しいから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：こんぴら温泉（香川県）／82票こんぴら温泉は、「こんぴらさん」の愛称で親しまれる金刀比羅宮の参道沿いに広がる温泉地で、参拝後の癒やしの湯としても親しまれています。由緒ある温泉旅館が並び、大浴場や露天風呂も趣向を凝らしたものが多いのが特徴。絶景の展望露天風呂やバラが浮かぶ露天風呂もあり、ライトアップされた幻想的な庭園を夜間に楽しむことも可能です。
1位：道後温泉（愛媛県）／147票約3000年の歴史を誇り、日本最古と言われる道後温泉。温泉地のシンボルである道後温泉本館は、公衆浴場としては初めて国の重要文化財に指定されました。周辺の宿泊施設には、松山城の雄大な景色や道後の温泉街を一望できる露天風呂も。夜間の散策に最適なスポットを紹介したまち歩きルートもあり、夜の道後温泉を満喫できます。
