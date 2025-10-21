これは“買い”！ 絶対使える「セザンヌ」2025秋イチオシアイテム【セザンヌファン厳選】
プチプラコスメを代表するブランド・セザンヌ。チークやハイライト、アイシャドウにリップ、クッションファンデーションなどさまざまなアイテムがあり、どれも人気です。とはいえ、たくさんありすぎてどれを選んだらいいか分からないという人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、セザンヌファンの筆者が独断で選んだ「この秋のイチオシアイテム」をご紹介します。
プチプラコスメブランド・セザンヌ「いつもそばに置いていただける高品質・低価格の化粧品をお届けしたい」という思いから、1964年に誕生したセザンヌ化粧品。「この価格でこのクオリティーをかなえてくれるの？」と驚く商品ばかりがラインアップしている、プチプラ界をけん引する人気ブランドです。
大人の唇悩みを1本でまるっとカバーしてくれる美発色リップ
大人になると唇にも変化が起こり、くすみや乾燥、縦じわが目立って、なんとなくしぼんだ印象に……。できれば、いつまでもぷるんとした唇をキープしたいですよね。
そんな大人の唇悩みを1本でまるっとカバーしてくれる美発色リップが、1つ目のおすすめアイテム。ピタッと密着してにじみにくく落ちにくい上に、17種の美容保湿成分配合で、つけている間しっとり潤いをキープしてくれます。
唇の上でとろけるソフトタッチオイルも配合し、メイクするたび滑らかなハリつや美唇に。
カラーは3色。
▼01 ローズレッド
美しさを引き立てるソフトな大人ローズ。ほんのり青みを感じ、程よい透け感とじんわりした血色感を醸し出してくれます。
▼02 ウォームブラウン
赤みを秘めたニュートラルな好感度ブラウン。3色の中で1番発色が鮮やかで、肌をきれいに見せてくれます。「ブラウンリップを試したいけれどハードルが高い！」という人にもおすすめ。
▼03 コーラルピンク
自然な血色感を宿すピュアな粘膜コーラル。ナチュラルな発色なのでデイリーにも大活躍してくれます。明度が高めの粘膜カラーです。
肌の色を問わず使える3色ですが、個人的には、02 ウォームブラウンがお気に入り。ひと塗りで旬顔＆華やかな印象になれるので、大切なシーンはもちろん、元気を出したい時にも大活躍してくれます。しっとりとした大人の雰囲気も演出してくれるのでおすすめです。
大人の肌に欠かせないパウダータイプのハイライト
もう1つのおすすめはこちら。気になる肌のくすみや毛穴、赤みなどの肌悩みを補正するパウダータイプのハイライトです。目の下やほうれい線、口角下などに現れる影のほか、毛穴や赤みをなかったことにしてくれる上に、皮脂吸着効果も。テカリ防止にも効果を発揮してくれます。
美容保湿成分（スクワラン・ホホバ種子油・ヒアルロン酸Na・パンテノール・アーモンド油）配合で、しっとりなのにサラサラの質感。肌に溶け込むようにフィットする感じもお気に入りポイントです。
カラーは、01 フィルターベージュ。おそらく万人が使いやすいニュートラルベージュだと思います。ハイライトにありがちな白浮きの心配もありません。肌に自然になじむので、普段ハイライトは使わない人にも、ぜひ試してほしいアイテムです。
まるで、繊細な光のフィルターをかけたような仕上がり。毛穴や凹凸をぼかしながら上品な立体感を与えてくれるので、いつものメイクにプラスするだけで上品さが手に入ります。
個人的に、セザンヌはハイライトが抜群に使いやすいと思っていて、新商品が出るたびに購入しているのですが、こちらはすぐに一軍に入ったアイテムです。
使い方は、ブラシで優しく粉を取り、目の下・ほうれい線・口元などくすみが気になる部分や明るさを出したい部分に塗布。メイクの仕上げだけでなく、お直しにも使えます。
特に、Cゾーンや鼻筋にサッとのせると、肌がふんわりと明るくなるのにツヤは控えめで上品な仕上がりに。ツヤツヤすぎるのは避けたいという大人の肌にぴったりです。
DATA：
・ラスティングステイリップカラー 全3色 税込715円
・トーンフィルターハイライト 全1色 税込693円
どちらも大人世代にこそ使ってほしいアイテムです。1品取り入れるだけで、いつものメイクがワンランクアップすること間違いなし！ ぜひ、試してみてください。
▼佐治 真澄プロフィール
大手化粧品会社の広報を経験し、2007年に独立。年齢に応じたスキンケアの知識を分かりやすく伝える美容ライターとして、Webメディアのほか、テレビ、雑誌、新聞など幅広く活躍。
(文:佐治 真澄（スキンケアガイド）)