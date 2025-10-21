「TOMORROW X TOGETHERカフェ」開催へ！ 日本3rdアルバムを記念したメニュー＆グッズ展開
5人組グローバルグループTOMORROW X TOGETHERのスペシャルカフェ「TOMORROW X TOGETHER CAFE」が、10月30日（木）〜12月14日（日）の期間、東京・押上にある「BOX cafe＆space 東京ソラマチ店」で開催される。
【写真】正反対！ 「Uprise」イメージのメニューも
■アルバムのコンセプトが楽しめる
今回日本3rdアルバム『Starkissed』の発売を記念して開催される「TOMORROW X TOGETHER CAFE」は、アルバムのコンセプトが楽しめるキラキラの空間で、フォトジェニックなメニューが味わえる期間限定のスペシャルカフェ。
アルバムコンセプトの「Alight」と「Uprise」を表現したメニューには、2種のチーズを使用したボンゴレビアンコ「Soup Pasta −Alight−」や、バター風味のフライドライス「Beef Fried Rice −Uprise−」など、華やかなフードが並ぶ。
また、ヨーグルトアイスとフルーツを添えたパンナコッタ「Panna Cotta −Alight−」や、チョコブラウニーにオレンジとフランボワーズのシャーベット、マンゴーを組み合わせたプレートパフェ「Plate Parfait −Uprise−」といったスイーツが展開される。
さらに、カフェ限定ビジュアルを使用したカフェ利用特典とグッズも用意。グッズには「缶バッジ」や「缶バッジケース」、「アクリルスタンド」、「ラメ入りアクリルキーホルダー」、「マグカップ」など、ファン必見のアイテムがそろう。
なお、本スペシャルカフェは東京・東京ソラマチ会場のほか2ヵ所の会場で開催。11月7日（金）〜12月14日（日）の期間、愛知・名古屋「BOX cafe＆space グローバルゲート名古屋2号店」と大阪・梅田「BOX cafe＆space KITTE OSAKA1号店」で実施される。
【写真】正反対！ 「Uprise」イメージのメニューも
■アルバムのコンセプトが楽しめる
今回日本3rdアルバム『Starkissed』の発売を記念して開催される「TOMORROW X TOGETHER CAFE」は、アルバムのコンセプトが楽しめるキラキラの空間で、フォトジェニックなメニューが味わえる期間限定のスペシャルカフェ。
また、ヨーグルトアイスとフルーツを添えたパンナコッタ「Panna Cotta −Alight−」や、チョコブラウニーにオレンジとフランボワーズのシャーベット、マンゴーを組み合わせたプレートパフェ「Plate Parfait −Uprise−」といったスイーツが展開される。
さらに、カフェ限定ビジュアルを使用したカフェ利用特典とグッズも用意。グッズには「缶バッジ」や「缶バッジケース」、「アクリルスタンド」、「ラメ入りアクリルキーホルダー」、「マグカップ」など、ファン必見のアイテムがそろう。
なお、本スペシャルカフェは東京・東京ソラマチ会場のほか2ヵ所の会場で開催。11月7日（金）〜12月14日（日）の期間、愛知・名古屋「BOX cafe＆space グローバルゲート名古屋2号店」と大阪・梅田「BOX cafe＆space KITTE OSAKA1号店」で実施される。