自民党の高市早苗総裁は２１日午後、衆参両院の本会議で第１０４代総理に選出されました。女性の総理就任は初めてです。

自民党の高市早苗総裁は２１日午後、衆議院本会議で行われた総理大臣指名選挙で過半数となる２３７票を獲得し第１０４代の総理に選出されました。

参議院では１回目の投票で過半数の１２４票に１票届かなかったものの、決選投票では１２５票を得ました。

女性の総理就任は憲政史上初めてとなり、石破総理の退陣表明から１カ月半を経て政権を引き継ぎます。

高市氏は直ちに組閣に着手し、皇居での総理任命式と閣僚認証式を経て、自民党と日本維新の会による連立政権を発足させます。連立政権では、物価高対策を裏付ける今年度補正予算案の編成を指示する方向で検討しています。

高市新総理が誕生したことを受け、主な県関係者の受け止めです。

自民党県連の金井康夫幹事長です。「維新との連立が対立ではなく協調によって課題を解決する流れを生み、地方にも前向きな影響が及ぶことを期待しています。県連としても、地域の声を国政に届ける役割を果たしながら、県民の暮らしの安心と発展につなげてまいります」とコメントしています。

続いて、今回与党に加わった日本維新の会の県組織「群馬維新の会」の宮崎岳志幹事長です。「安定した政権が求められる中で、日本維新の会が加わった新たな政権の枠組みができたことは、国民にとって大変望ましいことと受け止めている。険しい道のりとは思うが、国民の期待に応え、日本再起に向けた着実な政策実現を期待したい」とコメントしています。

一方、野党第一党・立憲民主党県連の後藤克己幹事長です。「わが党の立脚点が明確になった。右傾化や改革の先送りが指摘される新政権に対し、真の政治改革と穏健保守層を含む幅広い国民から支持される政策を対立軸として打ち出していきたい」とコメントしています。

また、山本知事は、「憲政史上初となる女性総理の誕生を心からお祝い申し上げます。県としては、高市内閣発足後、早期に各大臣を訪問し国との関係構築を進め、県民のために着実に役割を果たしていきたい」とコメントを発表しました。