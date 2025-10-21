人気クリエイターの作品100点以上『レトロかわいいアート展』人気グッズランキング《長崎》
長崎市茂里町のみらい長崎ココウォーク5階で開催中の『レトロかわいいアート展』。
全国で活躍する人気クリエイターのイラスト作品100点以上が展示・販売されていて、かわいいアートの世界を楽しむことができます。
（冷川小粹アナウンサー）
「個性的な作品がたくさん並んでいて、おしゃれな空間が広がっている」
『レトロかわいいアート展』オリジナルグッズの人気ランキングです。
【第5位】「ステッカー」各種 220円(税込)～
クリエイターの個性が光る「ステッカー」。
デザインが豊富で、スマホケースに挟んだり、手帳に貼ったりと、楽しみ方はいろいろ。
プレゼントにも人気のアイテムです。
【第4位】「 キーホルダー」各種 550円(税込)～
かわいいイラストが目を引くキーホルダーは、つけるだけで気分が上がります。
お気に入りのクリエイターの、世界感を感じることができるのも魅力です。
【第3位】「アパレルグッズ」各種 2,750円(税込)～
実用的なアイテムとして人気のアパレルグッズ。
Tシャツやトレーナー、トートバッグなどを揃えています。
（冷川小粹アナウンサー）
「ゆったりとしたサイズで、とても着心地がいい。イラスト自体にインパクトがあるので、一枚でコーディネートがきまりそうです」
気軽に使えるハットなども人気で、着こなしは自由自在。
アートとおしゃれを一緒に楽しめます。
【第2位】「作品集」各種 1,100円(税込)～
クリエイターの個性がつまった「作品集」。
リアルなかわいいが魅力の「あおいあめ」さん。
幻想的なタッチの「A・YAMI」さん。
繊細な女性の心理を表現する「Chon.」さん
見るだけでなく、イラストを学ぶお手本としてもおすすめです。
【番外編】「 原画作品」各種 3,000円(税込)～
こちらは世界に一つだけ…。
クリエイター直筆の「原画作品」。
筆跡や色味、質感も、作品をそのまま感じることができます。
ファンにはたまらないアイテムです。
【第1位】「イラスト作品」各種 3,300円(税込)～
（冷川小粹アナウンサー）
「第１位はイラスト作品。お部屋や店のインテリアにもピッタリですよ」
レトロでノスタルジックな作品から、ポップで明るいデザインまで、約120点がずらり。
人気のものは売り切れることもあるので、お早めに。
会場では、ほかにも楽しい企画が盛りだくさんです。
“かわいい” 世界に出会えるイベント「レトロかわいいアート展」は、今月26日まで開かれます。