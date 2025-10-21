長崎市茂里町のみらい長崎ココウォーク5階で開催中の『レトロかわいいアート展』。

全国で活躍する人気クリエイターのイラスト作品100点以上が展示・販売されていて、かわいいアートの世界を楽しむことができます。

（冷川小粹アナウンサー）

「個性的な作品がたくさん並んでいて、おしゃれな空間が広がっている」

『レトロかわいいアート展』オリジナルグッズの人気ランキングです。

【第5位】「ステッカー」各種 220円(税込)～

クリエイターの個性が光る「ステッカー」。

デザインが豊富で、スマホケースに挟んだり、手帳に貼ったりと、楽しみ方はいろいろ。

プレゼントにも人気のアイテムです。

【第4位】「 キーホルダー」各種 550円(税込)～

かわいいイラストが目を引くキーホルダーは、つけるだけで気分が上がります。

お気に入りのクリエイターの、世界感を感じることができるのも魅力です。

【第3位】「アパレルグッズ」各種 2,750円(税込)～

実用的なアイテムとして人気のアパレルグッズ。

Tシャツやトレーナー、トートバッグなどを揃えています。

（冷川小粹アナウンサー）

「ゆったりとしたサイズで、とても着心地がいい。イラスト自体にインパクトがあるので、一枚でコーディネートがきまりそうです」

気軽に使えるハットなども人気で、着こなしは自由自在。

アートとおしゃれを一緒に楽しめます。

【第2位】「作品集」各種 1,100円(税込)～

クリエイターの個性がつまった「作品集」。

リアルなかわいいが魅力の「あおいあめ」さん。

幻想的なタッチの「A・YAMI」さん。

繊細な女性の心理を表現する「Chon.」さん

見るだけでなく、イラストを学ぶお手本としてもおすすめです。

【番外編】「 原画作品」各種 3,000円(税込)～

こちらは世界に一つだけ…。

クリエイター直筆の「原画作品」。

筆跡や色味、質感も、作品をそのまま感じることができます。

ファンにはたまらないアイテムです。

【第1位】「イラスト作品」各種 3,300円(税込)～

（冷川小粹アナウンサー）

「第１位はイラスト作品。お部屋や店のインテリアにもピッタリですよ」

レトロでノスタルジックな作品から、ポップで明るいデザインまで、約120点がずらり。

人気のものは売り切れることもあるので、お早めに。

会場では、ほかにも楽しい企画が盛りだくさんです。

“かわいい” 世界に出会えるイベント「レトロかわいいアート展」は、今月26日まで開かれます。