¹Åç»Ô¤ÇÍè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¹Åç¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬µ¼ÔÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·¤Ç17²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¹Åç¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ï¡¢Íè·î28Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢NTT¥¯¥ì¥É¥Ûー¥ë¤Ê¤É3¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢¹Åç½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤ä¹Åç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¡¢¹Åç¤æ¤«¤ê¤Î±Ç²è¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈïÇú80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¹Åç¤«¤éÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¡¢ÄíÅÄ°É¼î´ÆÆÄ¤Î¡Øµ²±¤Î²òÅà¡Ù¤¬¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀïÁèÂÎ¸³¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ê¡¢ÈïÇúÁ°¸å¤ÎÆü¾ï¤ÎÇò¹õ¼Ì¿¿¤ò¥«¥éー²½¤¹¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーºîÉÊ¤Ç¤¹¡£±Ç²èº×¤Ë¤Ï¡¢10¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é¡¢30ºîÉÊ¤¬»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ô2025Ç¯10·î21ÆüÊüÁ÷¡Õ