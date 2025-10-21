Ado¡¢King Gnu¤Ë¸ø³«¼Õºá¡©¡¡¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù½Ð±é¢ªX¤Ç¼Â¶·Åê¹Æ¡Ö±Æ¤¬±Æ¤Î¤Þ¤ÞÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡×
¡¡21ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Ë¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥Ï¥â¥ê²æËý¥²¡¼¥à¡×¤Ë¡¢Ado¤¬¡È¹ßÎ×¡É¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ado¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡È¼Â¶·¡ÉÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥å¡¼¥ë¡ªAdo¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¤Ë¡È¹ßÎ×¡É
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë²Î¤¤¼ê¡¦Ado¤¬¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ï¥â¥ê¹ç¾§ÃÄ¤Ë¤Ä¤é¤ì¤º²Î¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¡£
¡¡¾ã»Ò±Û¤·¤Ë¿¼¡¹¤È°ìÎé¤·¤¿Ado¤Ï¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¼¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Àß³ÚÅý¤«¤é¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎAdo¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡¢ËÜÊª¤Ç¤¹¡×¤È±þ¤¸¡¢Àß³Ú¤È¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤È¤·¤Æ¡¢Ado¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢ÈÖÁÈ¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ME:I¤ÎAYANE¤µ¤ó¤¬¡¢»ä¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡King Gnu¤Î¡ÖÇòÆü¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿Ado¤Ï¡¢¥Ï¥â¥ê¤Ï¸«»ö¤Ê²Î¾§ÎÏ¤òÈäÏª¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ï¥â¥ê¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¤Ï²ø¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö²ø¤·¤¤¤¾¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¢¤ì¡¢Ado¤µ¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Â³¡¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ê¡Ö¤¢¤ì¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢È³¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡Ö¤¹¤¤¤Þ1000±ß¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥Þ¥¸¤Ç¡×¤È¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë·ã¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ado¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢X¤Ç¡Ö±Æ¤¬±Æ¤Î¤Þ¤ÞÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÊ¸Ç«¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤¤¤Ä¡Ê¼«Ê¬¡Ë¤ÎÃý¤êÁ´Éô¥«¥¿¥³¥È¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¡ÖKing Gnu¤µ¤ó¡¢King Gnu¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥å¡¼¥ë¡ªAdo¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥µ¥ó¥É¡Ù¤Ë¡È¹ßÎ×¡É
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë²Î¤¤¼ê¡¦Ado¤¬¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ï¥â¥ê¹ç¾§ÃÄ¤Ë¤Ä¤é¤ì¤º²Î¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¡£
¡¡¾ã»Ò±Û¤·¤Ë¿¼¡¹¤È°ìÎé¤·¤¿Ado¤Ï¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¼¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Àß³ÚÅý¤«¤é¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤ÎAdo¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡¢ËÜÊª¤Ç¤¹¡×¤È±þ¤¸¡¢Àß³Ú¤È¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡King Gnu¤Î¡ÖÇòÆü¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿Ado¤Ï¡¢¥Ï¥â¥ê¤Ï¸«»ö¤Ê²Î¾§ÎÏ¤òÈäÏª¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ï¥â¥ê¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¤Ï²ø¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö²ø¤·¤¤¤¾¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤¢¤ì¡¢Ado¤µ¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Â³¡¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼ºÇÔ¤È¤Ê¤ê¡Ö¤¢¤ì¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢È³¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡Ö¤¹¤¤¤Þ1000±ß¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥Þ¥¸¤Ç¡×¤È¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë·ã¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ado¤Ï¡¢ÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢X¤Ç¡Ö±Æ¤¬±Æ¤Î¤Þ¤ÞÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ÎÊ¸Ç«¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤¤¤Ä¡Ê¼«Ê¬¡Ë¤ÎÃý¤êÁ´Éô¥«¥¿¥³¥È¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¡ÖKing Gnu¤µ¤ó¡¢King Gnu¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£