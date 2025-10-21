レノボ、拡張性が高い約1リットル筐体の小型デスクトップPC「V100q Tiny」
レノボ・ジャパンは10月21日、約1リットルのコンパクトな筐体ながら拡張性も備えた超小型ビジネスデスクトップPC「Lenovo V100q Tiny」を発表した。
Lenovo V100q Tiny
拡張性を備えた約1リットルの超小型デスクトップPC
Lenovo V100q Tinyは、Intel Core i3-N305またはIntel N100を搭載できる、約1リットルサイズの小型デスクトップPC。省電力かつ低発熱設計を採用し、安定したパフォーマンスで稼働できる。VESAマウントにも対応し、ディスプレイ背面や壁面などへの柔軟な設置が可能だ。
標準でUSB 3.2 Gen 2×2やHDMI 1.4、DisplayPort 1.4などのポートを装備。加えて、オプショナルポートとしてDisplayPort／VGA／シリアルポート／HDMI／USB Type-C 3.2 Gen 2（最大15W給電対応）の中から好きなポートを選択できる。
セキュリティ面では、fTPM 2.0準拠のセキュリティチップ搭載のほか、USBポート単位のアクセス制御を行う「Smart USB Protection」、筐体カバーの開閉を検知する「Cover Tamper Detection」といった機能を備えている。
Lenovo V100q Tinyの主な仕様
OS：Windows 11 Pro／Home、Ubuntu、OSなし
CPU：Intel Core i3-N305／Intel N100
メモリ：最大16GB
ストレージ：最大512GB M.2 SSD
グラフィックス：CPU内蔵
光学ドライブ：―
通信：有線LANポート、オプションでWi-Fi／Bluetooth
インタフェース： 前面がUSB 3.2 Gen 2×2、音声入出力コンボジャック／背面がUSB 3.2 Gen 2、USB 2.0×2、HDMI 1.4、DP 1.4など
サイズ：W36.5×D182.9×H179mm
重さ：約1.13kg（最大構成時）
