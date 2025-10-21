県内ではきょうもクマの出没が相次ぎました。



富山市の大沢野地域ではけさ、住宅の敷地内を歩き回るクマが目撃され、市や警察が警戒にあたりました。



きょう午前6時半ごろ、富山市東大久保で住民から「クマ1頭を目撃した」と市に連絡がありました。



駆け付けた市の職員と猟友会が住宅の庭でクマのものとみられる足跡を確認しました。



クマを目撃した男性の妻

「夫がごみを出すのに台所から出たら、あちらの方から『（クマが）のそのそと歩いてきた』と。びっくりもびっくりですよ。だから外出る時は周り見てからゆっくり出るようにはしている」





現場は大沢野中学校からおよそ1キロの住宅地で、そばには川や用水路が流れています。クマの痕跡は付近の別の住宅でも見つかりました。岡川春樹記者「クマが目撃された場所の北側では、クマのふんが散乱しています。そして、こちらのカキの実。クマがかじったのでしょうか、実がえぐれてしまっています」また、別の住宅の庭にあるカキの木には…「あら！？きのうは無かったよ、（クマの）爪痕だ」クマのものとみられる爪痕が残されていました。住民「他人事だと私思ってたんですけど…こんな身近に来てるなんて、怖いですね。やっぱりカキは取らなきゃ、切らなきゃと思います」大沢野中学校では教員が目撃現場の周辺まで行き、登校する生徒の安全を確認しました。また、現場からおよそ1キロのこども園でも、施錠を徹底し、外遊びを控えるなどの対応を取りました。一方、市内の上堀南町の住宅地でもきょう午後、クマのふんが見つかりました。このほか、滑川市上大浦、立山町千垣、南砺市金戸などでもクマの出没情報があり、警察や自治体が注意を呼びかけています。