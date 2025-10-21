自民党の高市総裁が女性として初めて総理に選出され、自民と維新による連立政権がスタートします。新政権に望むことを富山駅で聞きました。



まず、初の女性総理の誕生については。

「女性が総理になると思わなかったのでうれしいです。やっとって感じですよね。子育て（政策）とか、女性の立場で考えてくれたらうれしいなと思いますね」

「女の人、男の人関係なくしっかりとした理念を持った人がやってくれることが大事だと思うので、そこは関係なくどんどんいろんなことに挑戦してほしいと思います」





自民と維新の連立政権となることについては。「（公明党の離脱が）本当に政治資金の話だけだったのかなとは見ていて思ったのと、結果的には政策が似通っている自民党と維新がくっついたっていうので、高市さんは大変だったかもしれないですけど、結果的にはなるようになったのかなと思う部分もある」「国民のためにやっていないんですよね。自分たちの勢力争いをしているんですよね。一喜一憂せずに、今の状況を見たいと思っています」期待したい政策については。「物価高ですよね。今、物価高いもんですから。あとは外交関係とか防衛関係を特に高市さんには期待しています。政治資金関係は今までのような献金の形じゃなくてすっきりした格好で、なしにしてもらったほうがいいんじゃないかと思います」「経済政策。今物価高で燃料も上がってれば為替も弱い、生活がひっ迫しているんで、そういうのはなんとか頑張ってほしい」物価の高騰などで生活への不安が続いています。新しい政権には国民の声に真摯に向き合い、誰もが生きやすい社会の実現に向けて、実効性のある政策を進めてもらいたいと思います。