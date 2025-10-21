今週に入って、街中を歩く人の服装が一気に秋らしくなりました。22日（水）は関東は12月並みの寒さとなりそうです。

予想最低気温です。西日本や東日本では前日より低くなるところが多いでしょう。釧路や帯広では1度、北見では0度と北海道は地面が凍るような寒い朝となりそうです。

ただ、那覇や石垣島、宮古島は、25度と沖縄はまだ熱帯夜が続くでしょう。

昼間の気温も西日本や東日本で前日より低くなるところが多そうです。東京は前日より4度低く13度、秋田や青森と同じくらいの気温となりそうです。

22日、関東にお住まいの方は、冬の服装でお出かけください。

雨雲の予想です。南海上の秋雨前線の雲が一部発達しています。22日明け方にかけて伊豆諸島南部では線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがありますので警戒してください。

そのあと、午後から夜にかけても西日本や東日本の太平洋側から南西諸島にかけて雨が降るでしょう。

予想雨量は22日夕方までの多いところで、伊豆諸島で200ミリ、沖縄で180ミリ、九州南部で150ミリとなっています。

大気の状態が非常に不安定ですから落雷や、竜巻、激しい突風などにもご注意ください。