ダイアン津田、出演を熱望する意外な長寿番組　ギャラ100円でも「マジで出たい」

10月20日（月）に放送された『くりぃむナンタラ』では、売れっ子芸人・津田篤宏（ダイアン）の意外な願望が明らかになった。

【映像】「津田ロス」を狙う！ダイアン津田が熱望する番組

この日は、津田の素顔に迫るクイズ企画の後半戦を展開。

津田と親交のあるヒコロヒーやよじょう（ガクテンソク）、上田晋也が解答者として参加し、プライベートをよく知る高橋茂雄（サバンナ）が正解を発表した。

スタジオが盛り上がったのは、「津田が次に狙っている仕事は？」という問題が出されたとき。

上田は「『27時間テレビ』をダイアンだけでやりたがっている」と解答。数年前には、千鳥とかまいたちとともに同番組のMCを務めたが、いつかは単独でMCをやりたいと思っているのでは、と推測した。

これに対して津田は「よくわかっていただいている。僕はそれ、ホンマに心のどこかにあると思います」と認め、単独MCに色気を見せた。

一方、よじょうは「ヒューマンドラマの役者」と予想し、「俳優志望みたいなのが最近出てきてるらしくて」と、ドラマ出演が増えている津田の意外な願望を明かした。

津田はこの予想を認め、「マジで出たいのは朝ドラ」と告白した。

以前『まんぷく』（2018〜2019年放送）に端役で出演したことがある津田だが、次はもっと重要な役で出演したいと思っているそう。

「半年間の前半部分のめっちゃオイシイ役あるじゃないですか。幼少期のお父さん役みたいな、そういうインパクトに残る役。ちょっと悲しい最期を遂げて、“津田ロス”みたいになったり、あれがやりたいんですよ」

さらに、「最後、大人になった主人公の前に亡霊みたいな感じで出て、『津田が帰ってきたー!!』って言われたり（笑）」と具体的な展開まで語り、「それは狙っております」と明言した。

そんな津田の素顔を知る高橋が発表した正解は、津田の地元である“滋賀のラジオ”だった。

「地元に還元したいから、安いギャラでやりたいんじゃないか」とありえない予想を展開し、津田は「やるわけないでしょ！ 今の僕が」と全否定。「滋賀の安いギャラになったら、100円単位になりますよ」と地元・滋賀を自虐し、スタジオを笑わせた。

前回の放送でも「ギャラですよ！全部世の中」と発言していた津田。今回も「お金じゃなきゃ動かないです」とキッパリ語り、金がすべての価値観を隠そうとしなかった。

それでも、ヒコロヒーが「何が朝ドラなんですか。こんなん言うてる人」と呆れると、津田は一変して「朝ドラはもちろんお金じゃなく動きます」と断言。

「朝ドラも何百円でもいいの？」という上田の質問に、「何百円でも。正直、その後に生まれる自分に対する経済効果を考えたら」と本音を明かし、共演者たちは爆笑した。