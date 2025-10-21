上海海港vs町田 スタメン発表
[10.21 ACLEリーグステージ第3節](上海)
※21:15開始
主審:アハメド・イーサ・ダルビッシュ
<出場メンバー>
[上海海港]
先発
GK 12 チェン・ウェイ
DF 3 ジャン・グアンタイ
DF 5 ジャン・リンポン
DF 13 ウェイ・ジェン
DF 23 フー・フアン
DF 29 アレクサンダー・ジョジョ
MF 10 マテウス・ビタル
MF 21 オスカル・メレンド
MF 22 マテウス・ユッサ
FW 14 リー・シェンロン
FW 49 リー・シンシャン
控え
GK 1 イエン・ジュンリン
DF 15 ミン・ティアン
DF 4 ワン・シェンチャオ
DF 40 ウミジュアン・ユスプ
MF 20 ヤン・シーユエン
MF 36 アブラハン・ハリク
MF 47 クアイ・ジウェン
MF 6 シュー・シン
FW 11 ルー・ウェンジュン
FW 26 リウ・ルオファン
FW 27 フォン・ジン
FW 45 レオナルド
監督
ケヴィン・マスカット
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 19 中山雄太
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 11 増山朝陽
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
FW 7 相馬勇紀
FW 9 藤尾翔太
FW 15 ミッチェル・デューク
控え
GK 13 守田達弥
GK 44 新井栄聡
DF 2 今井智基
DF 26 林幸多郎
MF 28 チャ・ジェフン
MF 46 樋口堅
FW 10 ナ・サンホ
FW 22 沼田駿也
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
※21:15開始
主審:アハメド・イーサ・ダルビッシュ
<出場メンバー>
[上海海港]
先発
GK 12 チェン・ウェイ
DF 3 ジャン・グアンタイ
DF 5 ジャン・リンポン
DF 13 ウェイ・ジェン
DF 23 フー・フアン
DF 29 アレクサンダー・ジョジョ
MF 10 マテウス・ビタル
MF 21 オスカル・メレンド
MF 22 マテウス・ユッサ
FW 14 リー・シェンロン
控え
GK 1 イエン・ジュンリン
DF 15 ミン・ティアン
DF 4 ワン・シェンチャオ
DF 40 ウミジュアン・ユスプ
MF 20 ヤン・シーユエン
MF 36 アブラハン・ハリク
MF 47 クアイ・ジウェン
MF 6 シュー・シン
FW 11 ルー・ウェンジュン
FW 26 リウ・ルオファン
FW 27 フォン・ジン
FW 45 レオナルド
監督
ケヴィン・マスカット
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 19 中山雄太
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 11 増山朝陽
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
FW 7 相馬勇紀
FW 9 藤尾翔太
FW 15 ミッチェル・デューク
控え
GK 13 守田達弥
GK 44 新井栄聡
DF 2 今井智基
DF 26 林幸多郎
MF 28 チャ・ジェフン
MF 46 樋口堅
FW 10 ナ・サンホ
FW 22 沼田駿也
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛