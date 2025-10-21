[10.21 ACLEリーグステージ第3節](上海)

※21:15開始

主審:アハメド・イーサ・ダルビッシュ

<出場メンバー>

[上海海港]

先発

GK 12 チェン・ウェイ

DF 3 ジャン・グアンタイ

DF 5 ジャン・リンポン

DF 13 ウェイ・ジェン

DF 23 フー・フアン

DF 29 アレクサンダー・ジョジョ

MF 10 マテウス・ビタル

MF 21 オスカル・メレンド

MF 22 マテウス・ユッサ

FW 14 リー・シェンロン

FW 49 リー・シンシャン

控え

GK 1 イエン・ジュンリン

DF 15 ミン・ティアン

DF 4 ワン・シェンチャオ

DF 40 ウミジュアン・ユスプ

MF 20 ヤン・シーユエン

MF 36 アブラハン・ハリク

MF 47 クアイ・ジウェン

MF 6 シュー・シン

FW 11 ルー・ウェンジュン

FW 26 リウ・ルオファン

FW 27 フォン・ジン

FW 45 レオナルド

監督

ケヴィン・マスカット

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 19 中山雄太

MF 6 望月ヘンリー海輝

MF 11 増山朝陽

MF 16 前寛之

MF 18 下田北斗

FW 7 相馬勇紀

FW 9 藤尾翔太

FW 15 ミッチェル・デューク

控え

GK 13 守田達弥

GK 44 新井栄聡

DF 2 今井智基

DF 26 林幸多郎

MF 28 チャ・ジェフン

MF 46 樋口堅

FW 10 ナ・サンホ

FW 22 沼田駿也

FW 90 オ・セフン

監督

黒田剛