本日の【上場来高値更新】 イーグランド、ＴＤＫなど24銘柄
本日の日経平均株価は、米株高や国内政局の先行き不透明感が薄れたことが好感され、前日比130円高の4万9316円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は24社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、iphone17販売好調を背景とした米アップルの評価引き上げで連想の買い対象となったＴＤＫ <6762> [東証Ｐ]など。そのほか、イーグランド <3294> [東証Ｓ]は6日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<3294> イーグランド 東Ｓ 不動産業
<3924> ランドコンピ 東Ｐ 情報・通信業
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4320> ＣＥＨＤ 東Ｓ 情報・通信業
<4417> Ｇセキュリ 東Ｇ 情報・通信業
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品
<6301> コマツ 東Ｐ 機械
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器
<7011> 三菱重 東Ｐ 機械
<7322> 三十三ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7327> 第四北越ＦＧ 東Ｐ 銀行業
<7505> 扶桑電通 東Ｓ 卸売業
<7711> 助川電気 東Ｓ 精密機器
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8877> エスリード 東Ｐ 不動産業
<9386> 日本コンセプ 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9984> ＳＢＧ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース