牧場で映画祭 人口減少進む地域の活性化図る 広島市佐伯区湯来町
広島市の郊外にある牧場で映画祭が開かれました。地元の活性化を図り開かれたイベントで、中学生が制作した町をPRする動画も披露されました。
10月11日の夕方。湯来町の牧場では、映画祭に向け準備が進められていました。星空の下で楽しめるイベントは、地域を盛り上げようと、酪農を営む久保さんたちが企画しました。
■サゴタニ牧場 久保宏輔さん
「みんなが思い出した時に、ちょっと心が温かくなるような 時間が作れたらいいな」
■久保宏輔さん
「みなさんこんばんは～」
日が落ちてきた午後6時、「牧場映画祭」が始まりました。スクリーンに映し出されたのは、地元の中学生が制作した町の魅力をPRする動画です。
■中学生の動画
「ジェラートがある。本当だ！めちゃくちゃ美味しそう」
授業の一環で、地元の施設を訪ねて撮影、編集も自分たちで行いました。映像は施設のSNSでも配信されています。
■中学生
「いろんな人からのおーっという声を聞いて、自分たちの言いたいことは言えて、少しでも湯来町を気に掛ける人が増えたかな」
■サゴタニ牧場 久保宏輔さん
「次の世代の人たちが、地域で何かをやるって楽しいね、面白いねと思えるような時間を作れるように、何かしら自分にできることをやっていきたい」
（2025年10月21日 放送）