広島市の郊外にある牧場で映画祭が開かれました。地元の活性化を図り開かれたイベントで、中学生が制作した町をPRする動画も披露されました。



10月11日の夕方。湯来町の牧場では、映画祭に向け準備が進められていました。星空の下で楽しめるイベントは、地域を盛り上げようと、酪農を営む久保さんたちが企画しました。



■サゴタニ牧場 久保宏輔さん

「みんなが思い出した時に、ちょっと心が温かくなるような 時間が作れたらいいな」





広島市中心部から車で1時間、豊かな自然が広がる湯来町…。近年、人口の減少が止まりません。地域を元気にしようと、久保さんたちが取り組んだのが「映画祭」でした。8月にも全国の地域コミュニティを元気にする「グッドエールJAPAN」と呼ばれる企業の取り組みと連携してイベントを開きました。■久保宏輔さん「みなさんこんばんは～」日が落ちてきた午後6時、「牧場映画祭」が始まりました。スクリーンに映し出されたのは、地元の中学生が制作した町の魅力をPRする動画です。■中学生の動画「ジェラートがある。本当だ！めちゃくちゃ美味しそう」授業の一環で、地元の施設を訪ねて撮影、編集も自分たちで行いました。映像は施設のSNSでも配信されています。■中学生「いろんな人からのおーっという声を聞いて、自分たちの言いたいことは言えて、少しでも湯来町を気に掛ける人が増えたかな」■サゴタニ牧場 久保宏輔さん「次の世代の人たちが、地域で何かをやるって楽しいね、面白いねと思えるような時間を作れるように、何かしら自分にできることをやっていきたい」（2025年10月21日 放送）