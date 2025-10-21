10月21日、タレントのあびる優が自身のInstagramを更新。その近影ショットが話題になっている。

あびるは有名美容室などをタグ付けし、《天才達!!いつもありがとうだよ》などとつづり、“ディズニープリンセス風”の白髪ロングヘアを動画で披露した。

さらに《p.sコレ、もはや何色? 我が子はもちろん我が子のお友達や道行く子供達に わぁ！ラプンツェルだ！エルサだ！って言われる》と記した。

ラプンツェルはディズニーのアニメーション映画『塔の上のラプンツェル』（2010年）のヒロインキャラクターで、エルサは同じくディズニーのアニメーション映画『アナと雪の女王』（2013年）のキャラクター、雪の女王エルサのことだ。

コメント欄にはあびるの斬新なヘアスタイルに

《ホントにプリンセスだ〜》

《髪色に負けてないのが凄い》

と、あびるのヘアスタイル驚きの声があがっているが、あまりのサラサラストレートぶりに《揖保乃糸みたい！おいしそ》と有名な素麺を例にあげてのツッコミの声も出ていた。

あびるといえば、私生活でのトラブルも報じられた。

2014年9月に格闘家の才賀紀左衛門と結婚し、2015年5月に第一子となる女児を出産。しかし、結婚生活は長くは続かず、2019年12月に離婚を発表した。

スポーツ紙記者が言う。

「長女の親権は才賀さんが持つことになりましたが、その後子どもの引き渡しを求め、親権者変更の調停に入り、泥沼の争いを繰り広げました。結局、調停ではあびるさんへの親権変更が認められ、才賀さんに子どもの引き渡し命令が出されています。しかし、これまで才賀さんは引き渡しを拒否しています」

あびるは長女の親権者になることが認められたものの、一緒に暮らせない苦しい胸の内を2022年11月に出演したバラエティ番組『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）で吐露していた。

「裁判でしばらく会えなかった長女からある時、『私はパパと生活していくから、優ちゃんのもとには帰らない』と告げられたそうです。また、『時間はかかるかもしれないが、元の状態に戻ることを日々願っている』などと話していました」（同前）

今年2月には、元夫の才賀が自身の誕生日に娘との写真をInstagramにアップし、《今は毎日幸せ》と報告しており、あびるは現在まで長女を取り戻せていない。一方、2021年2月にあびるは第二子となる女子を出産している。

「父親は一般人で、入籍はしていないとのことです。今回のInstagramの投稿で《我が子》と書かれているのは、この第二子の娘さんのことなのだと思われます」

あびるの“ディズニープリンセス風”のヘアスタイルを、子どもも喜んでいることだろう。