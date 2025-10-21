¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô£Ð£Ô£Á¶¨µÄ²ñ¤Î¸µ²ñÄ¹¤Ë¼Â·ºÈ½·è¡¢È¯Ãí¹©»ö¤ÎÂå¶â¿åÁý¤·¡ÄÄ¨Ìò£³Ç¯¡Öµ®½Å¤Ê»ñ¶â¤ò»äÊª²½¡×
¡¡È¯Ãí¹©»ö¤ÎÂå¶â¤ò¿åÁý¤·¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î£Ð£Ô£ÁÁÈ¿¥¤Ç¤Ä¤¯¤ë¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÆüËÜ£Ð£Ô£ÁÁ´¹ñ¶¨µÄ²ñ¡ÊÆü£Ð¡Ë¡×¤ËÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÇØÇ¤ºá¤È¶ÈÌ³¾å²£ÎÎºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Æü£Ð¸µ»²Í¿¤Ç¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô£Ð£Ô£Á¶¨µÄ²ñ¸µ²ñÄ¹¤Î²ñ¼ÒÌò°÷ÀÄ±©¾Ï¿ÎÈï¹ð¡Ê£µ£µ¡Ë¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¡Ê°æ²¼ÅÄ±Ñ¼ùºÛÈ½´±¡Ë¤Ï£²£±Æü¡¢Ä¨Ìò£³Ç¯¡Êµá·º¡¦Ä¨Ìò£³Ç¯£¶·î¡Ë¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÄ±©Èï¹ð¤ÏÃ´Åö¤·¤¿Æü£Ð»öÌ³¶É¥Ó¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î³°ÊÉ½¤Á¶¹©»ö¤Ç¡¢Âå¶â¤ò¿åÁý¤·¤·¤ÆÆü£Ð¤ËÌó£±£²£°£°Ëü±ß¤ÎÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¹©»öÂå¶â¤Ï¡ÖÅ¬Àµ¡×¤È¤·¤ÆÇØÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢È½·è¤Ç¤Ï¿åÁý¤·¤òÇ§Äê¤·¤¿¡£
¡¡°æ²¼ÅÄºÛÈ½´±¤ÏÈ½·è¤Ç¡Öµ®½Å¤Ê»ñ¶â¤ò»äÊª²½¤·¤Æ¿©¤¤Êª¤Ë¤·¤¿¡×¤È¡¢ÀÄ±©Èï¹ð¤ò¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤ò¼õ¤±¡¢Æü£Ð¤ÎÂÀÅÄ·É²ð²ñÄ¹¤Ï¡ÖÈ½·è¤ÎÆâÍÆ¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¡Ê¤ï¡Ë¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¡£