¡¡¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤¬£²£±ÆüÈ¯Â¤·¡¢¿ÀÆàÀî¸©´Ø·¸¤Ç¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ê½°±¡¿ÀÆàÀî£±£±¶è¡Ë¤¬ËÉ±ÒÁê¡¢ÀÖ´ÖÆóÏº»á¡ÊÆ±£±£´¶è¡Ë¤¬¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¾®Àô»á¤ÏÇÀÁê¤«¤é²£³ê¤ê¤Ç¡¢ÀÖ´Ö»á¤Ï½éÆþ³Õ¡£¾®Àô»á¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤ÈÁè¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Î¾»á¤Ï¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¿¦ÀÕ¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¢£²£¿Ü²ìÃÏÈ×¤Î¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡Ö¼«¤é¤Î½ÅÀÕ¤òÇ§¼±¡×
¡¡¾®Àô»á¤Ï¼óÁê´±Å¡¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÈÌÌ²ñ¸å¡¢¡ÖËÉ±ÒÂç¿Ã¤òÇÒÌ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹Å¤¤É½¾ð¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ò¼è¤ê´¬¤¯°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Ï¡ÖÀï¸åºÇ¤âÊ£»¨¤Ç¸·¤·¤¤¾õ¶·¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ËÉ±ÒÁê¤Î¿¦Ì³¤ò¡Ö¹ñ²ÈÂ¸Î©¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¿ò¹â¤ÊÇ¤Ì³¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²£¿Ü²ì»Ô¤ÏÊÆ³¤·³»ÜÀß¤ä³¤¾å¼«±ÒÂâ»ÊÎáÉô¤¬½êºß¤¹¤ë¡ÖËÉ±Ò¤Î³¹¡×¡Ê¾®Àô»á¡Ë¡£½°±¡°ÂÁ´ÊÝ¾ã°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤âÌ³¤á¡¢ÃÎ¸«¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÂçÌò¤Ë¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä·Ð¸³¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡ÀÐÇËÌÐÆâ³Õ¤Ç¤ÏÁ°Ç¤¤Î¹¹Å³¤ÇµÞ¤¤çÇÀÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥³¥á¤Î²Á³Ê¾å¾ºÂÐºö¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾®Àô»á¡£¡Ö¼«¤é¤Î½ÅÀÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¹ñÌ±¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
